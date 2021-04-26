Решение о майских каникулах для сотрудников пока не приняли 54% работодателей. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Результаты исследования опубликовал «Интерфакс».

Резко отрицательное отношение к продлению майских выходных высказали 23% респондентов. Еще 38% работодателей заявили, что не поддерживают идею об увеличении выходных в мае.

Полностью поддержали инициативу о новых выходных днях 23% опрошенных, еще 15% заявили, что не против отпустить своих работников на длинные майские выходные.

Исследование показало, что 54% фирм-работодателей пока не решили вопрос о введении каникул с 1 по 10 мая. Только 23% респондентов отметили, что намерены следовать принятому календарю рабочих дней. Столько же заявили, что готовы отправить работников на 10 выходных дней. В опросе приняли участие порядка 200 представителей компаний-работодателей.

С предложением о введении десятидневных каникул между майскими праздниками выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее инициативу поддержал президент России Владимир Путин, который подписал соответствующий указ. Документ предусматривает введение дополнительных выходных дней с 4 по 7 мая с сохранением заработной платы.