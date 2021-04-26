Число новых больных ковидом в России осталось на том же уровне, что и неделю назад

За последние сутки в России подтверждено еще 8803 случая COVID-19 в 82 регионах. Число заболевших осталось на том же уровне, что и на прошлой неделе.

Среди новых заболевших 1190 (13,5%) не имеют симптомов ковида. За сутки выздоровел 6631 человек, 356 умерли. Об этом сообщили в оперштабе. Больше всего новых случаев в Москве (+2687), Санкт-Петербурге (+706) и Московской области (+609).

В Подмосковье с начала пандемии сделали 7 311 560 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Также в оперштабе назвали субъекты с наименьшими темпами прироста заболевших за сутки. Это Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ. Прирост составил 0%. В Туве — 0,01%, в Республике Алтай, Магаданской области — по 0,02%.

За весь период пандемии заразились 4 771 372 человека в 85 регионах страны. Из них 4 394 639 поправились, 108 588 скончались.

Глава Центра имени Гамалеи, который разработал первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург считает, что пандемия в России пойдет на спад в ноябре. Вице-премьер Татьяна Голикова придерживается мнения, что эпидемию в стране можно будет победить после достижения коллективного иммунитета.