facebook_pixel
    26 апреля 2021, 01:49

    Роспотребнадзо объяснил, что жара маскам не помеха

    Анастасия Кукова

    Медицинская маска не может заметно нарушить теплообмен, поэтому риск получить из-за нее тепловой удар очень мал. Тем более, что для нормализации теплоотдачи можно оставить открытыми другие участки тела. Но лучше пользоваться светлыми нежели темными средствами защиты.

    Роспотребнадзо объяснил, что жара маскам не помеха

    Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может», — говорится в сообщении службы.

    В Роспотребнадзоре посоветовали защищать голову от солнца головными уборами и почаще менять маски. Они быстро становятся влажными и их эффективность снижается.

    Американские вирусологи выяснили, что одна маска обеспечивает защиту в 43-62%. Две маски имеют фильтрующую способность в 66%, сочетание медицинской и тканевой масок дают защиту до 81%.

    Власти Подмосковья создали в регионе запас медицинских масок почти на 80 миллионов штук. Ежедневно в Московской области производится 622 тысячи единиц этого профилактического средства.