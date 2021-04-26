Роспотребнадзо объяснил, что жара маскам не помеха

Медицинская маска не может заметно нарушить теплообмен, поэтому риск получить из-за нее тепловой удар очень мал. Тем более, что для нормализации теплоотдачи можно оставить открытыми другие участки тела. Но лучше пользоваться светлыми нежели темными средствами защиты.

Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может», — говорится в сообщении службы.

В Роспотребнадзоре посоветовали защищать голову от солнца головными уборами и почаще менять маски. Они быстро становятся влажными и их эффективность снижается.

Американские вирусологи выяснили, что одна маска обеспечивает защиту в 43-62%. Две маски имеют фильтрующую способность в 66%, сочетание медицинской и тканевой масок дают защиту до 81%.

Власти Подмосковья создали в регионе запас медицинских масок почти на 80 миллионов штук. Ежедневно в Московской области производится 622 тысячи единиц этого профилактического средства.