Бесплатную вакцину от коронавируса предложили дать всем трудовым мигрантам. Так хотят защитить россиян

Накануне компания обратилась в мэрию столицы с просьбой о бесплатных прививках для своих сотрудников вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. Инициатива нашла поддержку, ведь сотрудники компании по роду деятельности общаются с большим количеством людей. Прививка поможет обезопасить и сотрудников, и клиентов, не говоря уже о снижении риска распространения вируса.

Глава дептранса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что сейчас в транспортных депо для работников открыты шесть мобильных пунктов вакцинации. Там также готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только «Яндекса». Ликсутов пригласил на вакцинацию все компании, а также курьеров различных служб доставки и пообещал позже рассказать об адресах локаций. Всего в столице работают 100 пунктов, где прививают отечественной вакциной «Спутник V».

По данным московской мэрии, сейчас в городе проводят вакцинацию 42 частные клиники, услуги которых можно оплатить. Тем не менее «Яндекс.Такси», которая сообщала, что выделила на помощь в борьбе с распространением коронавируса и поддержку партнеров 600 миллионов рублей, попросила о помощи с вакцинацией городские власти.

Вакцину для всех и даром

Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров считает, что вакцину должен получить каждый.

«Мигрант это или не мигрант — это прежде всего человек и должен получить вакцину бесплатно. Ведь если ему отказать в прививке, этот человек может стать распространителем этой болезни. Зачем же лишние риски? Как говорил поэт: „Да будь ты хоть негром преклонных годов“ — получи прививку и будь здоров!» — сказал Макаров «360».

Председатель профсоюза заметил, что действовать нужно как при вакцинации от гриппа, невзирая на наличие столичной прописки. Ведь все живут в одном городе, ездят в одном метро, ходят в одни магазины.

Директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство», председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский положительно оценил инициативу вакцинации без гражданства. В разговоре с «360» он отметил, что вакцину должны получить все, кто находится на территории Российской Федерации. Но начинать нужно с тех, кто наиболее часто контактирует с людьми, — помимо таксистов и курьеров, это работников торговых сетей и строители.

«Сегодня иностранные граждане работают практически во всех сферах. До пандемии только высококвалифицированных специалистов — иностранцев трудилось порядка 30 тысяч человек. И это только руководящее звено», — отметил Юрий Московский.

Как это будет реализовано — другой вопрос. Но все идет к тому, что доступ к вакцине получат все, кто находится на территории России, вне зависимости от гражданства и наличия полиса обязательного медицинского страхования.

«Беречь россиян»

Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил «360», что к нему по поводу подобной инициативы никто не обращался. По его мнению, вакцинация таксистов и курьеров вписывается в принцип «беречь россиян».

«Ведь граждане садятся к водителям-иностранцам, берут что-то из рук курьеров, которых угораздило родиться без российского паспорта. Вот и прививают, чтобы обезопасить своих», — резюмировал Каримов.

По его мнению, существующие правила вакцинации не слишком дальновидны.

«Сама идея вакцинировать сначала россиян, а уже потом иностранных граждан — большая глупость, ведь вирус распространяется не по паспортам. На территории Российской Федерации живут более 140 миллионов россиян и порядка 10 миллионов иностранных граждан. Но кто в здравом уме будет прививать сначала 140 миллионов этих, а потом 10 миллионов тех?! Ведь они зачастую вместе работают. И разносчиками инфекции могут быть как граждане страны, так и приезжие» — сказал председатель профсоюза трудящихся мигрантов.

Кто уколет, а кто подождет

Несмотря на открывшиеся перспективы бесплатной вакцинации, не все мигранты пойдут делать прививки. Председатель Союза курьеров России Иван Вайсс рассказал «360», что в их организации положительно отнеслись к инициативе агрегаторов. Однако решать, делать или не делать прививку, каждый будет сам.

«Тут так же, как и в обществе: у всех свое мнение. Кто-то уже самостоятельно прошел вакцинацию, кто-то готов сделать укол, некоторые уже переболели и считают инъекцию излишней. Кто-то не доверяет и предпочитает еще подождать. Но в любом случае наличие возможности лучше, чем ее отсутствие!» — сказал Вайсс.

Так как жестких установок нет, клиентам агрегаторов остается надеяться, что водители такси и курьеры все-таки воспользуются возможностью сделать бесплатную прививку. Или записаться на вакцинацию самостоятельно, снизив риск заражения от ковид-диссидента.