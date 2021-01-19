Мигрантам включат зеленый свет. Какие проблемы несет упрощенный въезд рабочих в Россию

Президент России Владимир Путин поручил упростить въезд мигрантов в страну. Речь о тех иностранцах, которые собираются работать на стройках. В реализации идеи проблем нет, но зато существует много деталей, которые необходимо продумать.

Президент России Владимир Путин во вторник дал правительству несколько поручений в строительной отрасли. Кабмин должен до 1 марта рассмотреть вопрос об упрощенном порядке привлечения в Россию мигрантов, специализирующихся на строительстве. Люди должны быть из ряда стран СНГ. Это говорится на сайте Кремля.

При этом упрощение въезда не должно идти вразрез с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Однако пока открытыми остаются несколько вопросов.

Контроль работодателей

Председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский в беседе с «360» не стал сомневаться, что идея президента сработает, но только если к вопросу отнестись творчески, по уму и по закону. Сейчас, по словам Московского, главная проблема — закрытые границы. Это оказывает решающее влияние на количество мигрантов в России, ведь часть уезжает, а на их место не приходят новые люди, как это происходило раньше. При этом некоторых иностранцев решили оставить в России до лета 2021 года.

По мнению Московского, в идеале, чтобы мигранты проходили предварительный медицинский осмотр на своей территории, а потом — в России, где и проведут две недели на карантине. Соответственно, это относится только к странам, которые входят в Евразийский экономический союз. А если речь конкретно о строителях, то это Казахстан и Киргизия. Большое количество строителей было из Узбекистана, Таджикистана и с Украины.

Речь идет о создании системы оргнабора. Для людей, которые едут по этому оргнабору, будет упрощение въезда с точки зрения Роспотребнадзора. <…> Тут нужно понять, какие организации будут иметь право это делать Юрий Московский.

Важную роль играет создание жесткого контроля таких работодателей. Ведь мигранты могут оказаться привязанными к конкретным начальникам и буквально может получиться своеобразное закрепощение.

По мнению Московского, необходимость упростить въезд мигрантов в Россию появилась именно сейчас, потому что страна столкнулась с колоссальной нехваткой рабочей силы в строительной отрасли. А новые люди не могут въехать из-за пандемии.

Новые условия

Координатора проекта и эксперта по работе с этническими меньшинствами и трудовыми мигрантами БФ «ПСП-фонд» Андрея Якимова тоже заинтересовал вопрос, кто будет ввозить иностранцев в Россию, если въезд будет производиться по организационному набору. Если власти будут работать над этой схемой, то непонятно, что делать, например, с гражданами Узбекистана — им по законодательству не нужно приглашение в РФ, чтобы работать. Поэтому здесь нужен особый порядок.

Якимов отметил, что правовой статус мигрантов во время пандемии регулируется положениями, которые содержатся в указах президента России. То есть глава государства вправе вносить изменения, а значит, действительно могут упростить порядок въезда.

Нужно понимать, что главная задача этого порядка — препятствование распространению самой коронавирусной инфекции. А речь идет теоретически о миллионах людей, которые планируют в Россию въезжать и не имеют такой возможности Андрей Якимов.

Ранее по организационному набору в Россию попадали граждане Узбекистана и Таджикистана. Порядок заключался в том, что российский работодатель может найти работников прямо в Средней Азии, а агентства и министерства труда и занятости будут оказывать помощь в поиске таких рабочих. При этом отечественный работодатель обязан выполнять требования только российского законодательства. Если появится другой порядок, то и условия придется прописывать другие. Как минимум о серьезном эпидемическом контроле.

Допустим, 100 мигрантов въехали в Россию и у одного нашли коронавирусную инфекцию, а через пару дней еще у 50 человек. Ведь рабочие находились в тесном контакте — вместе жили и работали. По действующему законодательству работодатель не должен решать эти вопросы с гражданами безвизового режима, напомнил Якимов. С учетом пандемии этими вопросами тоже нужно заниматься. Возможно, мигрантам придется оформить полис ОМС, а страховые компании будут увеличивать цену за эти документы, зная условия труда мигрантов.

Поле для злоупотребления работодателей над мигрантами открывается серьезное, если оргнабором в жестком варианте заниматься. А если в мягком, то непонятно, почему это может быть ограниченное количество людей только в ограниченной отрасли Андрей Якимов.

По словам Якимова, другие отрасли тоже нуждаются в мигрантах: сельское хозяйство, легкая промышленность, транспорт, ЖКХ, клининг.

Старые проблемы

До пандемии у мигрантов из стран безвизового въезда было две главные проблемы при въезде в Россию, отметил Якимов. Какая-то часть попадала в список лиц, кому запрещен въезд. Это могло произойти только потому, что у человек совершил более двух административных нарушений, например, в качестве водителя. За это мигрантам запрещали въезжать в страну в течение трех-пяти лет.

Вторая проблема, скорее, социально-экономическая. При въезде в Россию мигрант должен был в течение месяца сделать патент на работу в РФ. В Москве это стоит около 15-17 тысяч рублей, а, например, в Санкт-Петербурге — около 30 тысяч. До тех пор, пока патент не сделан, мигрант не мог работать. Для иностранцев это была большая проблема, потому что они сразу выкладывали большую сумму денег (в том числе на жилье и еду), чтобы просто получить возможность официально устроиться.

Эти сложности многих мигрантов загоняют в сложную ситуацию, потому что стоимость патентов явно завышена и в зависимости от организаций [происходят разные нарушения] вплоть до торговли людьми может доходить Андрей Якимов.

В любом случае в 2021 году поток мигрантов будет расти, считает Якимов. Экономика России и других стран будет пытаться отбить то, что не успела отбить за 2020 год. Вряд ли уровень миграции достигнет показателей 2019 года, но будет к ним стремиться.