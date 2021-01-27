Таксистов и курьеров без гражданства привьют от коронавируса в Москве

Компания «Яндекс. Такси» попросила московское правительство дать возможность бесплатно привиться от коронавируса водителям такси и курьерам вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. Сейчас для вакцинации эти документы обязательны.

«Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только „Яндекса“. Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов», — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он также пригласил на вакцинацию все компании и курьеров различных служб доставки. В ближайшее время заммэра пообещал рассказать об адресах пунктов. Кроме того, Лискутов отметил, что по решению мэра Москвы уже началась вакцинация сотрудников транспортного комплекса.

В Подмосковье около тысячи работников торговли сделали прививку от коронавируса. Еще 400 человек записались на процедуру. По словам, министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, желающих становится все больше.