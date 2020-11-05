Могут ли россияне работать вместо мигрантов? Пандемия показала, что проблема не только в зарплатах

В России уменьшилось количество мигрантов, что вызвало дефицит работников в сфере ЖКХ, строительства и обслуживающего персонала. При этом за год уровень безработицы в стране заметно вырос. Теоретически россияне могут занять места приезжих, но на практике мало кто хочет этим заниматься.

Проблема оттока мигрантов и безработицы в России является многоуровневой и разом решиться не может. Чтобы понять, почему компании все еще ищут приезжих, а россияне не спешат занять свободные вакансии, нужно рассмотреть несколько моментов.

В каких отраслях не хватает мигрантов?

С января по август 2020 года приток иностранцев в Россию уменьшился в 2,4 раза, сообщил Росстат. Число приезжих сократилось почти на 12%, а вот количество уехавших назад на родину увеличилось до 15%. Россию покинули примерно 311 тысяч мигрантов. Собянин недавно заявил, что в Москве число приезжих сократилось на 40%.

МВД также подтверждает эту информацию. Ведомство сообщило, что на миграционном учете стоит вдвое меньше людей по сравнению с предыдущим годом. В 2020-м по всей России зарегистрировано 7,5 миллиона человек против почти 15 миллионов в предыдущем году. В Москве сейчас живут 1,8 миллиона мигрантов, годом ранее их было 3,2 миллиона. Число выданных патентов также уменьшилось более чем на треть.

За время пандемии на сервисах по поиску работы количество вакансий для курьеров и таксистов в Москве выросло почти на 85%, для строителей — на 30%. Такую статистику привел РБК.

Самая острая нехватка работников замечена в сфере ЖКХ, бытовых услуг и на стройках. Сейчас работодатели активно ищут грузчиков, слесарей, сварщиков, электриков, разнорабочих, механиков и представителей строительных специальностей. При этом конкуренция на такие должности низкая. На одну вакансию рабочего приходится менее двух человек, на работу строителя — три.

Для привлечения работников повышают зарплаты. Сервис hh.ru заявил РБК, что в мае и июне рабочим предлагали оплату на 16 тысяч рублей больше, чем обычно. Цены выросли с 43 до 56 тысяч. В сфере строительства зарплаты начали расти в марте и продолжали увеличиваться примерно на 6% каждый месяц до сентября. Сейчас средняя плата составляет 70 тысяч рублей.

Работодатели из разных сфер подтвердили РИА «Новости», что проблема с поиском работников действительно есть и повышение зарплат решить ее не помогает. Специалист одной из больших управляющих компаний рассказал, что не может найти дворника. На пространство, за которым должны следить пять человек, приходится только один.

«До пандемии дворнику или уборщику платили 30 тысяч в месяц. Текучка была, но новых людей находили быстро. Сейчас мы повысили ставку до 40, однако желающих нет», — сказала она.

Как-то на объявление отозвался один россиянин, но, увидев объем работы, тут же отказался.

Управляющая отелем Марина не могла найти себе горничных ни среди местных, ни среди приезжих. Обратилась в центр занятости населения, и оттуда прислали девушку. Но та сразу заявила, что у нее высшее образование и знание двух языков, а потому мыть полы она не станет. Попросила женщину написать отказ и ушла.

В строительном бизнесе нехватка была не такой острой, потому что там все оговаривается заранее. Если не будет работников, то возникнут задержки в стройке, а это штрафы. Такое никому не нужно.

В сфере общепита нашлось чуть больше россиян, желающих занять места мигрантов. Работа эта не такая тяжелая, как условная уборка снега. Однако число людей все равно ограничено.

Могут ли места мигрантов занять россияне?

В августе уровень безработицы в России был 6,6%, а к сентябрю снизился до 6,3% — это 4,8 миллиона человек. В сентябре предыдущего года, по данным Росстата, уровень безработицы в стране был 4,5%. Из-за пандемии показатели достигли максимума, который был зафиксирован в 2012 году. Ожидается, что к 2021 году количество безработных снизится до 5,4%.

По словам первого заместителя председателя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, на этом фоне можно проследить отток людей в столицу. Люди едут в регионы, где есть более высокая зарплата. Чтобы разрешить этот вопрос, правительству хотят предложить закон, который установит единые системы оплаты труда в отрасли. Помимо этого, планируется бюджетное выравнивание регионов.

«Отдельно мы предлагаем рассмотреть программу помощи 10 регионам с наихудшей демографической ситуацией. Там, где идет наибольшая убыль населения как раз из-за отъезда и низкой рождаемости. И по этим регионам создать отдельные программы», — подчеркнул Исаев в беседе с «360».

Такие меры могут развить внутреннюю миграцию в стране и заместить заграничную. Для этого также хотят внести правки в работу служб занятости. Сейчас они разбиты по регионам и находятся в сфере ответственности субъектов федерации. Правительство хочет усилить федеральную составляющую, что даст возможность улучшить внутреннюю миграцию и сделает работу более гибкой.

Основным же привлечением россиян на места работы мигрантов станет повышение заработной платы. По словам Исаева, другого выхода у работодателей нет, потому что за меньшую плату были готовы работать приезжие, а сейчас их стало значительно меньше. Хотите привлечь соотечественников? Увеличьте зарплату.

Он также отметил, что для работодателей существуют выплаты стипендий за то, что они создают рабочие места. Эта программа будет и дальше развиваться, чтобы работодатели могли увеличивать зарплаты своим работникам.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов настроен менее оптимистично. Во-первых, повысить заработную плату не так просто, как кажется. Если брать строительную сферу, которая пострадала меньше всего, то за нее отвечают бизнесмены. Им повысить зарплату с 30 до 40 тысяч рублей несложно. А вот если брать в пример ЖКХ, то там это быстро не сделать. Нужно все согласовать со многими людьми и еще откуда-то найти деньги, ведь бюджет четко распределен.

Местные жители в любом случае на эти должности работать не пойдут, заявил Коженов «360». С одной стороны, люди не хотят идти из-за низких зарплат. А их повысить, как уже выяснилось, не самая простая задача. С другой — многие трясутся за свой имидж.

«Такие работы не считаются солидными. Человек может протирать штаны в офисе за 25 тысяч, но не пойдет работать таксистом за 60–70 тысяч. А все потому, что вторая работа кажется непрестижной», — отметил Коженов.

Чтобы привлечь людей к такому труду, нужно проводить серьезную информационную кампанию. Этот вопрос, по словам эксперта, не решается одним простым способом. Здесь нужна большая работа, которая потребует времени.

«А вообще, кто хочет работать, тот работает. А кто не хочет, какие условия ему ни создай, он все равно не захочет. Он будет ругать всех. У него все будут виноваты, но работать он не пойдет», — заключил Коженов.

Перемены в законе в пользу мигрантов

И если россияне работать не спешат, то мигранты в России по-прежнему есть. Скорее всего, их число вновь увеличится после пандемии. Правительство это понимает, а потому и в законе начинают учитывать их права.

Владимир Путин 18 апреля подписал указ, разрешающий трудовым мигрантам оставаться в России три месяца на законных основаниях, если их патент на работу или разрешение на проживание истек с 15 марта по 15 июня 2020 года. Срок действия документов автоматически продлили на 93 дня.

Иностранные граждане, не имеющие патента, в этот период могли работать без его оформления. Все это было сделано на фоне пандемии коронавируса.

В апреле АСИ также предлагало приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице и мер в области поддержки занятости.

Помимо этого, мигранты теперь смогут рассчитывать на получение пенсии. Госдума ратифицировала соглашение, согласно которому Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за наработанный в нашей стране стаж. Соглашение подписали в декабре прошлого года страны России, Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

Это сделано для того, чтобы обеспечить трудящимся на территории ЕАЭС равные права. Их будут формировать на тех же условиях, что и для граждан той страны, где работали мигранты.

Еще для легализации работы иностранцев МВД РФ выступило с инициативой внести фиксированный авансовый платеж для трудовых мигрантов. Предлагают прописать в законе и условия найма мигрантов, указать размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработка в регионе для данной категории работников, а также подтвердить отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение законов на территории России.

Если мигрант не оплатит НДФЛ в форме фиксированного авансового платежа, он получит уведомление. Согласно ему, он должен будет оплатить налог в течение 15 дней. Если мигрант этого не сделает, то ему могут запретить работать на территории России и даже депортировать.