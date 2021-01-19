Как работает «Спутник V»: 4 факта о главной вакцине от коронавируса

«Спутник V» — первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса. Тесты препарата показывают его эффективность, его активно закупают другие страны. В то же время россияне могут сделать прививку «Спутником V» бесплатно. Рассказываем самые важные факты о российской вакцине.

Первая в мире

«Спутник V» против коронавируса создали в Центре имени Гамалеи в короткие сроки и в августе зарегистрировали как первую в мире вакцину от COVID-19. Стать первым центру помогли огромная научная база и уже отработанная технология.

Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с «360» напомнил, что к этой вакцине «шли 25 лет». Тогда появилась технология, в основе которой лежит вектор — средство доставки. Изначально технологию разрабатывали не для вакцин, а чтобы получить лекарство от редких генетических заболеваний у детей. Но потом стало ясно, что технология идеально подходит для вакцины от коронавируса.

Эту же технологию использовали семь лет назад при разработке вакцины от лихорадки Эбола, у которой смертоносность выше, чем у коронавируса.

Вакцина, которую сделали против лихорадки Эбола, была признана лучшей в мире. Наших разработчиков пригласили в штаб-квартиру ВОЗ в Женеву, куда они с докладом и ездили. По той же технологии приготовили вакцину против COVID-19 Виктор Зуев вирусолог Института имени Гамалеи.

Сделана на безопасной основе

«Спутник V» сделан на основе аденовирусов человека, напомнил «360» врач-инфекционист Сергей Вознесенский. Аденовирусы человека вызывают множество хорошо знакомых болезней — от простуды и ангины до конъюнктивита. Поэтому это очень хорошо изученная платформа, к тому же опробованная на других вакцинах. Препараты на такой основе массово применяются уже более 50 лет, напомнил специалист.

На основе платформы была сделана вакцина против лихорадки Эбола. И спектр безопасности тогда еще был понятен — что вакцина не сильно аллергенна и не вызывает большого ряда тяжелых и очень тяжелых эффектов Сергей Вознесенский врач-инфекционист.

Например, Pfizer и Moderna представлены на абсолютно революционной платформе, в основе которой рибонуклеиновая кислота. Таких вакцин раньше в мире не существовало. В этом их недостаток — никто не может прогнозировать, какой вред или пользу они принесут организму человека на поздних этапах.

Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев обратил внимание, что пока американский Pfizer показывает плохие результаты. «Уже чуть ли не 50 смертей с Pfizer. Сами американцы говорят, что надо ее прекратить использовать», — сказал Зуев «360».

В «Спутник V» встроен ген коронавируса — тот ген, продукт которого отвечает за иммунитет. Его особенность в том, что он не размножается в организме человека, сказал «360» профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Антитела после двух уколов

Эффективность «Спутника V» оценивали на разных тест-системах. Делать прививку нужно дважды. Сначала пациенту вводят часть вакцины, второй укол — через 21 день. После него препарат на основе незнакомого организму аденовирусного вектора подстегивает иммунный ответ и обеспечивает длительный иммунитет.

После прививки появляются антитела. Они защищают от «ключика», с помощью которого коронавирус проникает в клетку.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина в беседе с «360» подчеркнула, что специалисты заметили хорошую выработку антител и благодаря этому можно считать, что вакцина оптимальна для выработки защитного иммунитета от коронавирусной инфекции.

По словам Альтштейна, после получения «Спутника V» в течение долгих месяцев человек будет в значительной степени защищен от коронавируса.

Вероятность того, что вы заболеете, при условии соблюдения всех противоэпидемических мер резко снижается в три-пять раз Анатолий Альтштейн. профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Побочные эффекты — только температура и слабость

Большинство вакцин вызывают незначительные побочные эффекты, это нормальная реакция организма. Именно такой иммунный ответ и необходим. Несмотря на это, у 85% привившихся «Спутником V» не было побочных эффектов.

Побочные эффекты «Спутника V» аналогичны тем, что бывают после прививки от гриппа. «Спутник V» тестируют не только в России, но и других странах: ОАЭ, Индии, Венесуэле и Белоруссии. Недомогание наблюдалось у каждого 20-го человека (всего было 40 тысяч добровольцев). Но ничего серьезного у людей не фиксировали — были небольшая температура и слабость. Эти симптомы проходят за один-два дня, отметил Анатолий Альтштейн.

У довольно высокого количества людей появляется температура, может быть слабость. Но все это продолжается один, максимум два дня. Это проходит в незначительной реакции, которая не мешает проведению вакцинации Анатолий Альтштейн профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Аллергические реакции возможны, но только у людей, которые и так страдают выраженными аллергическими заболеваниями. Так бывает вообще со всеми вакцинами.

По словам главврача Домодедовской ЦГБ Андрея Осипова, в его больнице за три месяца вакцинации «Спутником V» препарат получили 1,3 тысячи пациентов. И только у 91 (7%) было повышение температуры до 37,5 градуса и недомогание. Эти симптомы прошли через сутки.

Два мифа о вакцине «Спутник V»

Наследница советской вакцины от полиомиелита

Вокруг вакцины есть много мифов. Один из них заключается в том, что она сделана на базе советской вакцины от полиомиелита. В беседе с «360» вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев опроверг это.

Вероятно, миф появился из-за неправильной интерпретации журналистов. Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки имени М. П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов во время интервью с «Российской газетой» сказал, что во многих вакцинах используют «живой ослабленный вирус». В пример он привел вакцину от полиомиелита. Однако Ишмухаметов ничего не сказал о том, что вакцину от коронавируса сделали на базе советского препарата от полиомиелита.

Нельзя будет иметь детей

Еще один миф говорит о том, что вакцина от коронавируса влияет на возможность иметь детей. Виктор Зуев объяснил, что это просто байка. То, что вакцина влияет на репродуктивную функцию, опроверг и разработчик препарата — директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он заявил, что негативного влияния нет.

Вероятно, миф появился из-за советов врачей не прививаться, если женщина беременна. Из этого сделали неправильный вывод, что прививка сказывается на репродуктивной функции. Действительно, среди противопоказаний к применению вакцины были беременность, хронические заболевания, злокачественные болезни крови и так далее. Однако никто не говорил, что вакцина негативно влияет на репродуктивную функцию. Гинцбург утверждает, что этот параметр ученые проверяли на мышах и кроликах. У животных негативных последствий замечено не было.

Другими словами, ученые просто не хотят делать беременных женщин объектами исследований, пока не завершатся основные тесты на взрослых, а потом на детях.