Ковид-диссиденты поверили в пандемию, когда с ней столкнулись. Пять жутких историй

В существование коронавируса многие не верили, связывая пандемию с теориями заговора и отказываясь надевать маски. Все изменилось после того, как либо они сами, либо их близкие столкнулись с COVID-19. Среди таких скептиков есть и обычные люди, и звезды спорта, и даже главы государств.

«Верила в конспирологические теории»

26-летняя Юлия из Омска была уверена, что паника вокруг коронавируса — часть какого-то заговора, и относилась к мерам безопасности несерьезно. Переубедить девушку не могла даже мать — сотрудник медклиники.

«Реально верила в эти конспирологические теории», — цитирует Юлию «Газета.Ru».

Однако уже в первую волну пандемии девушка почувствовала себя нехорошо. Похоже, вирус с работы принесла мама. Тогда заразилась почти вся семья: мать, Юлия и ее сестра.

«Это было странно и страшно. В один день утром у мамы пропал вкус, у меня — вечером, у сестры — на следующий день. Мы сдали тесты, и результаты оказались положительными. Естественно, мы самоизолировались и не выходили никуда — это было ужасно», — рассказала девушка.

Юлия выздоровела, но отметила, что не чувствовала вкусы полтора месяца, а обоняние полностью и вовсе не вернулось. Летом девушка заболела повторно. Тогда она перенесла болезнь уже бессимптомно.

Однако так повезло не всем. Отец друга Юлии из-за COVID-19 долго лежал в больнице на ИВЛ. Другая знакомая девушки похоронила практически всю семью: тетю, маму и дочь.

«От таких историй становится жутко. Сейчас я наконец вижу, что этот вирус очень коварный и непредсказуемый. Я с ужасом читаю данные о том, как быстро он прогрессирует. Непонятно, как жить, страшно выходить из дома, особенно после того, что я сама заражалась им повторно», — заключила Юлия.

Трагическое неверие американской пары

Не верят в коронавирус не только в России, но и за границей, например в США, где количество зараженных превысило 10 миллионов. Таксист Брайан Ли Хитченс из Флориды и его жена Эрин были убеждены, что пандемия — хорошо продуманная мистификация. Пара обвиняла в заговоре правительство, пишет The Sun, и надеялась на Бога.

«Я не боюсь этого вируса, потому что я знаю, что мой Бог больше, чем этот вирус когда-либо будет», — писал мужчина в Facebook 3 апреля.

Однако в мае Брайан заболел. Через пару дней после того, как ему стало плохо, с вирусом слегла и его супруга. Она отправилась в больницу, где сдала тест на COVID-19. Он оказался положительным. Пара осталась дома на карантин.

«Пролетело несколько дней, и мы оба стали чувствовать себя хуже и хуже, хуже и хуже», — написал Брайан 13 мая.

Когда стало ясно, что все, на что остались силы у супругов, — это сон, мужчина все-таки повез их обоих в больницу. Там пару отправили в реанимацию. Через несколько дней Брайану стало лучше, а вот его жене — нет. Ее подключили к ИВЛ. Несколько раз Эрин пытались отключить от аппарата, но ей становилось лишь хуже. Так продолжалось несколько недель. Потом женщина скончалась.

«С этой штукой нечего связываться, пожалуйста, прислушайтесь к властям и прислушайтесь к советам экспертов… Прислушиваться к советам не значит, что вы боитесь, значит, вы проявляете мудрость. Оглядываясь назад, могу сказать, что должен был носить маску вначале, но я не сделал этого, и, возможно, я заплатил за это цену сейчас», — написал Брайан.

Коварные шутки

Французский баскетболист, центровой «Юта Джаз» Руди Гобер решил пошутить во время пресс-конференции. В ответ на вопрос об опасности коронавируса он потрогал все микрофоны журналистов и заразился.

После этого НБА вынуждена была официально приостановить игры сезона-2019/20. Вся команда шутника, а также пять их последних команд-соперниц отправили на тестирование.

Вряд ли Гобер заболел после ощупывания микрофонов и диктофонов представителей СМИ, но после него на пресс-конференции сидели другие игроки. Они как раз могли заразиться. 29 марта Гобера признали полностью здоровым. Он стал первым баскетболистом НБА, который излечился от COVID-19.

Смерть ради хайпа?

В Иране некоторые журналисты пытались доказать, что COVID-19 — лишь вымысел. Для этого они, например, общались без соблюдения ограничительных мер. Одним из таких скептиков оказался публицист Хамед Джалали Кашане. Он обвинял власти в запугивании народа страшной болезнью с целью повлиять на итоги выборов.

Правда, вскоре журналист сам попал в больницу с температурой. Однако даже плохое самочувствие не убедило мужчину в реальности коронавируса. Он до последнего верил, что заразился обычным гриппом. Более того, Хамед заявлял, что хотел бы, чтобы у него диагностировали коронавирусную инфекцию.

«Можно было бы посмеяться и хайпануть», — написал он в Twitter 21 февраля.

Через восемь дней публицист умер.

От отказа вводить ограничения до болезни

Президент Бразилии Жаир Болсонару не верил в опасность COVID-19. Он говорил, что «какая-то там простуда» его «не возьмет». Более того, глава государства отказывался вводить в стране ограничительные меры безопасности в связи с распространением вируса. При этом Бразилия сейчас находится на третьем месте по количеству зараженных. Ее опережают лишь США и Индия.

65-летний лидер Бразилии заболел в начале июля. Тогда он сообщил о температуре и слабости. Результаты теста подтвердили, что президент болен COVID-19. Легкие Болсонару не пострадали.

Глава страны выздоровел в конце июля, о чем радостно сообщил через Twitter.