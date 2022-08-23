Лесные пожары принесли в Москву мглу. Она опасна для людей с болезнями сердца и легких

Полыхающие леса в Рязанской и Владимирской областях принесли в Москву смог. И хотя концентрация ядовитых веществ в воздухе не превышает допустимых пределов, необходимо соблюдать меры предосторожности — носить маски на улице и пользоваться кондиционерами дома.

В Рязанской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. Местные власти объяснили такую меру необходимостью дополнительно защитить как население, так и территории региона. В Москву утром 22 августа вернулись резкий запах гари и смог, которые особенно чувствовались на юге и юго-западе столицы. Дымка окутала запад и северо-запад города, непрозрачным был воздух и в центре.

Не смог, а мгла

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак в беседе с «360» отметил, что Роспотребнадзор не отмечал превышение концентрации допустимых пределов ядовитых веществ в московском воздухе.

«В этом случае вред может быть нанесен только здоровью людей, которые имеют сердечно-легочные заболевания. У них обычно наступает обострение на фоне ингаляции аэрополлютантов (раздражающих веществ — прим. ред.)», — пояснил он.

Наиболее подвержены влиянию смога, по словам Бабака, лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У всех остальных он допустил ухудшение самочувствия на фоне жары и погодных условий в целом, но не от дыма непосредственно.

«Правильно даже назвать это не дымом, а мглой, потому что при мгле в воздухе содержатся более или менее природные вещества. А вот смог — ядовитые химические агенты. То есть это не смог, а мгла», — обратил внимание Бабак.

Проникновению твердых частиц в дыхательные пути помешает маска. Использовать необходимо защитное средство уровня FFP3, пояснил профессор.

Это обеспечивает минимальную степень проникновения. Мы носили такие [маски] при коронавирусной инфекции, с клапаном. По-другому [она] называется медицинский респиратор Сергей Бабак профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ.

Носить маску в квартире не нужно: достаточно просто закрыть окна и двери, чтобы снаружи в помещение не попадала гарь, и пользоваться кондиционерами.

«Если кондиционера нет, нужно придумать другой способ фильтрации воздуха, чтобы твердые частицы не проникали в помещение», — сказал специалист.

Возможное влияние гари на домашних питомцев Бабак оценить затруднился.

Ночью не лучше

Гарь в столичном воздухе продержится до тех пор, пока в Москву не придут дожди. В ближайшее время осадков в городе ждать не стоит. Более того, жара только усилится: синоптики обещают, что столбик термометра достигнет +33 градусов. Прохладнее будет только ночью, но воздух останется сухим.

Медики уже отмечали, что здоровью москвичей ничто не угрожает. Тем не менее людям с хроническими заболеваниями следует соблюдать меры предосторожности. Дома спасет не только работающий кондиционер, но и влажная уборка.

Европа тоже столкнулась с лесными пожарами, запахом гари и смогом. Полыхают леса на юге и востоке Испании, а во Франции пламя выгнало из домов около 10 тысяч человек.