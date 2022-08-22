Режим ЧС ввели в Рязанской области из-за лесных пожаров

В Рязанской области из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти региона пошли на такие меры, чтобы дополнительно защитить жителей и территории.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал в своем Telegram-канале, что в регион прибыли мэр Москвы Сергей Собянин, руководство МЧС, Авиалесоохраны и других федеральных ведомств. Специалисты обсудили ситуацию и координацию действий.

«Обстановка в регионе остается напряженной. <…> Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС», — отметил Малков.

Он уточнил, что пройденная огнем площадь медленно увеличивается. По данным Авиалесоохраны, она достигла восьми-девяти тысяч гектаров. В тушении задействовали огромные силы — МЧС, Рослесхоз, областные и муниципальные.

Малков выразил благодарность правительству Москвы и ее мэру Сергею Собянину за беспрецедентную помощь.

«По просьбе региона и Минприроды группировку личного состава увеличили почти до девяти тысяч человек. Сегодня они незамедлительно приступили к работам», — написал врио губернатора региона.

Главной задачей он назвал координацию ресурсов с учетом их усиления и грамотное использование каждой единицы техники при тушении пожаров.

Помощь соседям оказала и Московская область, отправив на борьбу с лесными пожарами в Рязанской области более 40 человек и спецтехнику.