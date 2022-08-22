Пульмонолог Овечкин рассказал, как смог от пожаров может повлиять на здоровье

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал жителям Москвы и Московской области, какие последствия для организма могут наступить от смога из-за лесных пожаров. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Медик заверил, что на данный момент здоровью москвичей ничего не угрожает, однако людям с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать меры защиты.

«Насколько мне известно, данные мониторинга говорят о том, что концентрация вредных веществ в воздухе столицы не превышена. Частицы сгоревшего дерева не вредны. Однако у тех, кто страдает хроническими заболеваниями легких, такими как бронхит, может произойти обострение. В текущей ситуации для обычных людей смог не несет вреда для здоровья. Я бы даже назвал его условным. К счастью, в этом году нет серьезного смога, который мог бы быть опасен», — сообщил специалист.

Он посоветовал не выходить из дома и держать окна закрытыми. От вредных частиц могут спасти влажная уборка и кондиционер.

Ранее сообщалось, что в Москву вернулся смог из-за лесных пожаров в Рязанской области. Сильнее всего запах гари ощущается на юге, западе и юго-западе города. В Роспотребнадзоре продолжается отбор проб воздуха для выявления степени загрязнения атмосферы.