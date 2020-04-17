Как правильно носить медицинские маски: разбираем частые ошибки и заблуждения

Россиянам напомнили, что носить маски на улице бесполезно. Мы уже месяц живем в режиме «повышенной гигиены», но многие до сих пор не знают, как правильно использовать это средство защиты. «360» разбирался в главных заблуждениях о медицинских масках.

МЧС развенчало один из расхожих мифов о необходимости ношения защитных масок на улице. На самом деле они нужны только в местах скопления людей — в общественном транспорте, магазине, при уходе за больными ОРВИ и при общении с теми, у кого наблюдаются признаки инфекции.

«Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — пояснили в МЧС.

Защитные маски могут различаться по структуре, быть одноразовыми или многоразовыми. Но постоянно носить одну и ту же маску нельзя, иначе можно инфицировать себя дважды. Их нужно почаще менять и тщательно мыть руки, когда снимаешь. А вот «правильной» и «неправильной» сторон у масок нет. Главное, чтобы они плотно, без зазоров закрывали нос и рот.

Миф: спасение от вируса

Ни одноразовые, ни многоразовые маски не защищают от вирусов. Диаметр их частичек 20-300 нанометров, отверстия в средствах защиты намного больше. По словам врача Евгения Комаровского, от коронавируса не спасут и «черные противовирусные маски с угольными фильтрами».

О том же kp.ru рассказал гендиректор производственного объединения «Маска» Роман Шантар. По его словам, фильтры нужны для лучшей задержки жидкости, выделяющейся при кашле или чихании.

Так зачем же тогда нужны маски? А затем, что если человек болен, маска не дает частичкам вируса разлететься с мокротой. А у здоровых предотвращает попадание этих капелек в нос или рот, а также защищает слизистую — защитный барьер организма — от пересыхания. А кроме того, в маске будет неудобно потрогать лицо или почесать нос и случайно перенести вирус, например, с «зараженной» дверной ручки. То есть маски не спасут, но снизят риск заражения.

Миф: носить маску можно 2 часа

Еще одно заблуждение заключается в том, что если человек здоров, то одноразовую маску можно носить несколько дней. Но на то они и одноразовые, чтобы надевать их только один раз. А не четыре раза по полчаса, например.

Существует мнение, что обычную одноразовую медицинскую маску можно носить два часа. Это так, если человек ничем не болеет. В противном случае менять ее следует, как только она намокнет от выделений изо рта или носа.

Снимать защитное средство нужно только за резиночки, не касаясь тканевой части — она может быть инфицированной. Сняв маску, ее нужно свернуть наружной стороной внутрь, выкинуть в мусорное ведро и вымыть руки с мылом.

Миф: дезинфекция в СВЧ

«Прожаривание» маски в микроволновке не поможет стерилизовать ее. Одноразовые средства защиты бесполезно стирать, гладить, пропаривать или просвечивать бактерицидными лампами. А вот многоразовые нужно тщательно постирать с мылом, обработать паром, а после прогладить до полной сухости горячим утюгом.

Но опять же ни многоразовая маска, ни строительный респиратор не гарантируют защиты от заражения. Не спасет и ее многослойность — она лишь лучше сдержит мокроту. И самое главное: правильное использование средства защиты снизит риск заражения только в сочетании с другими методами профилактики: а это самоизоляция, социальная дистанция, одноразовые перчатки в общественных местах, гигиена и частая влажная уборка в доме.