Роспотребнадзор перечислил шаги, которые помогут приблизить окончание самоизоляции

Режим самоизоляции может закончиться быстрее, если соблюдать несколько простых правил. Ограничительные меры временны, и они необходимы, чтобы сберечь близких и обезопасить окружающих.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на сегодняшний день главное — победить коронавирус. Сделать это можно только совместными усилиями, отмечено в публикации на сайте ведомства.

«Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — заявили специалисты.

Всего пять шагов приблизят окончание карантинных мероприятий, уверены в Роспотребнадзоре. Для этого нужно оставаться дома, поддерживать в нем чистоту, при общении с родственниками выбрать «дистанционный метод», а на улице носить маску. Важно соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, тщательно мыть руки и пользоваться антисептиками.

В МЧС напомнили, что маску на улице надевать нецелесообразно. Лучше подышать воздухом.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. Инфекция распространилась по всему миру. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии COVID-19. Сейчас на планете более 2,1 миллиона зараженных. В России болеют 27 938 человек.