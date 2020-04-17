«На улице полезно дышать воздухом»: в МЧС напомнили, как носить защитные маски

Чтобы защитить себя в период пандемии коронавируса, нужно нормально спать и включить в рацион белковую пищу. От ношения защитных масок на улице лучше отказаться и спокойно подышать воздухом.

В ГУ МЧС напомнили, что благодаря здоровому образу жизни можно повысить сопротивляемость организма к инфекции. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты советуют соблюдать режим, в том числе как следует высыпаться. Потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минералами стоит увеличить, как и физическую активность.

«Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — подчеркнули в МЧС.

Закрывать лицо нужно там, где может быть много людей. Маску надо надевать в общественном транспорте, магазине, при контакте с людьми, имеющими признаки заболевания, и при уходе за больными ОРВИ.

Маски, добавили в МЧС, бывают разными по своей структуре, одноразовыми и многоразовыми. Постоянно носить одну и ту же маску нельзя — есть риск подхватить инфекцию дважды.

Какой стороной внутрь носить маску, непринципиально. Нужно проследить, чтобы она тщательно крепилась, плотно закрывала рот и нос — без каких-либо зазоров. Маски в МЧС посоветовали менять чаще, а после их снятия как можно более тщательно мыть руки.

В России, по последним данным, 27 938 случаев заболевания, причем только за последние сутки выявили 3448 инфицированных. Полностью выздоровели 2304 человека, 232 скончались. В Москве зараженных больше всего — 16 146. Теперь любые случаи ОРВИ в столице станут поводом для изоляции.