Малышева объяснила просьбу МЧС не носить маски на улице

Ранее в МЧС сообщили, что ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит. Специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни. По их словам, он станет отличной профилактикой коронавирусу.

Малышева объяснила, почему МЧС советует не носить маски. Она пояснила, что в воздухе нет никакой концентрации микробов. Это очень большие объемы воздуха, поэтому маска на улице не нужна.

По словам доктора медицинских наук, маски не помогают здоровому человеку не заразиться.

«Основной путь проникновения вируса — это нос и рот, а не глаза. Маски не защищают от вируса никого. Они защищают людей от того, что больной человек будет на них кашлять и чихать. В маске застревают капли мокроты, соплей и слюней. Их нужно носить человеку больному или тому, кто ухаживает за больным. Больному человеку нужна маска, чтобы не распространять инфекцию», — пояснила Малышева.