Физик из США выяснил, что при чихании капельки жидкости, в которых живут вирусы, отлетают на восемь метров от больного. Так почему же медики убеждены, что расстояния в два метра достаточно, чтобы не подцепить коронавирус?

В магазинах, аптеках и общественном транспорте России рекомендуется держаться друг от друга на расстоянии в полтора-два метра. Такую же рекомендацию контактирующим с инфицированными медикам дает ВОЗ.

Однако недавно физик из Массачусетского технологического института Лидия Буруиба установила, что воздушно-капельная взвесь, выделяющаяся при чихании, распространяется не на полтора-два, а на семь-восемь метров от источника. Для этого она записала процесс на рапидную камеру, способную делать две тысячи кадров в секунду. Отчет ученого опубликован в журнале Journal of American Medical Association.

Выдохи, чихание и кашель состоят не только из мельчайших капель жидкости, но и из турбулентного газового облака, которое захватывает окружающий воздух. Оно позволяет содержащимся в нем каплям избегать испарения и находиться в воздухе гораздо дольше, чем изолированным. Благодаря поступательному движению облака капли, несущие патогены, могут улететь на семь-восемь метров. А рекомендации ВОЗ и других медицинских организаций, отмечает автор, основываются на дихотомированной модели распространения капель, которая не учитывает возможности образования этого облака.

По всей траектории капли оседают или испаряются с разной скоростью, которая зависит не только от их размера, но и от степени турбулентности, скорости газового потока и свойств окружающей среды.

Физик не уверена, что ее открытие поможет в борьбе с коронавирусом. Однако напоминает, что в докладе Китая за 2020 год было показано, что частицы вируса могут быть проникать в системы вентиляции в больничных палатах пациентов с COVID-19. Это, по ее мнению, в большей степени согласуется с гипотезой турбулентного газового облака, чем со старой дихотомической моделью, поскольку объясняет, как жизнеспособные частицы вируса могут перемещаться на большие расстояния от пациентов.

Научно, но не жизненно

Этот опыт изучения турбулентных потоков и траектории движения капель, возникающих при чихании и кашле, интересен в качестве фундаментального исследования. Но имеет мало отношения к реальной жизни, сообщил «360» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова Симон Мацкеплишвили.

«Какие-то капельки могут долетать до семи-восьми метров, это показано в эксперименте. Но не думаю, что это возможно в реальной жизни. Но я могу сделать из этого выводы, что наука очень важна, что мы обязательно должны носить маски. Поэтому дистанции в полтора-два метра достаточно», — добавил он.

Есть инфекции, которые разносятся на километры, — та же ветрянка. Нельзя исключить, что и коронавирус способен преодолевать большие расстояния, об этом свидетельствуют случаи заражения через вентиляцию. Но полутора-двух метров будет достаточно, если люди носят маски и перчатки, тщательно моют руки и дезинфицируют поверхности.

«Большая часть заражений происходит не от вдыхания этих частиц и попадания их на слизистую, например, глаз. А от того, что мы прикасаемся руками к чему-то, на чем есть осевшие частицы, а потом этими руками прикасаемся к лицу, глазам и так далее», — пояснил Мацкеплишвили.

Защитить слизистую

Медицине давно известно, что при чихании капли отлетают на пять-семь метров и, пока они не испарились, в них продолжает жить вирус. Но дело не в увеличении расстояния, а в том, что для защиты слизистой необходимо носить маску, согласен Юрий Ульянов, врач-отоларинголог, профессор Первого московского медицинского университета имени Сеченова. Дело в том, что здоровая слизистая ткань имеет механизм, защищающий организм от любых вирусов. Но если она пересохла, начинается простуда.

«А вирус садится только на простуженную слизистую. Поэтому если мы носим маску, мы защищаем слизистые носа и рта от пересыхания и охлаждения. И вирус на нее не приземляется. На эти маски сейчас наносят прополис. Он уничтожает вирусы, и это второй барьер», — рассказал Ульянов.

Коронавирус — РНК-содержащий вирус, сообщил «360» врач-отоларинголог Иван Лесков. Такие вирусы нестойкие и выживают только в крупных капельках жидкости, которые не отлетают на большие расстояния от больного. Инфицированные практически не чихают, зато кашляют. Но при этом взвесь не распространяется на большие расстояния.

«Поэтому, действительно, полутора-двух, но лучше двух метров должно хватить. Увеличивать безопасное расстояние не стоит, двух метров вполне достаточно», — заключил он.