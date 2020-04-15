    15 апреля 2020, 19:48

    Многоразовые маски станут продавать в аптеках

    Арина Гудилова

    Российские аптеки могут продавать тканевые маски. Об этом сообщил Минпромторг России на своем сайте.
    Многоразовые маски станут продавать в аптеках

    «Лицевые гигиенические маски, изготовленные по техническим условиям, разработанным по поручению Минпромторга России и Росстандарта, могут продаваться в аптеках — соответствующие разъяснения в регионы направил Минздрав России», — отмечается в сообщении.

    Росстандарт опубликовал технические условия. Маски должны быть многоразовые и минимум из трех слоев. Их можно будет использовать повторно после стирки и проглаживания.

    Ведомство пояснило, что гигиенические маски используются в качестве барьерного средства для фильтрации воздуха. Их могут изготовить из текстильных материалов, трикотажа, нетканого материала.

    «С учетом установленных требований гигиенические маски могут продавать аптечные организации и индивидуальные предприниматели с лицензией на фармацевтическую деятельность», — отмечает Минпромторг.

    Медицинская маска повышает риск заражения, если не использовать другие меры защиты. Если ее не сменить через два часа, то шансы подхватить инфекцию увеличиваются.