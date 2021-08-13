Последний вояж Меркель. Чего ожидают политологи России и Украины от визита канцлера

Незадолго до отставки Ангела Меркель приедет в Россию для переговоров с Путиным, а через два дня — на Украину для встречи с Зеленским. Эксперты ожидают, что канцлер поднимет темы «Северного потока — 2», Донбасса и дальнейшего сотрудничества стран.

По сообщениям РБК, встреча Меркель с Путиным состоится 20 августа. Визит канцлера можно назвать прощальным, так как в сентябре в ФРГ пройдут парламентские выборы, после которых Меркель собирается уйти в отставку.

Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество вместе с некоторыми международными и региональными вопросами.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что на встрече Зеленского и Меркель будут подняты темы безопасности, двусторонних отношений, ситуация в Донбассе, а также гарантии Германии, если будет запущен газопровод «Северный поток — 2».

В день встречи, 22 августа, в Киеве также пройдет саммит «Крымская платформа». Неизвестно, примет ли в нем участие Меркель.

Энергетика и «Северный поток — 2»

Одной из основных тем переговоров станет обсуждение условий сохранения российского газового транзита через территорию Украины. Об этом заявил политолог и журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин. По его словам, в этом заинтересованы все стороны.

Для ЕС это важно, потому что через территорию Украины проходят каналы, наиболее удобные для поставок на юг Европы. Выгодно это и для России, потому что даже после полного запуска «Северного потока — 2» останется определенный дефицит транзитных мощностей, который надо будет чем-то компенсировать.

Стоякин отметил, что сейчас идет активная подспудная борьба относительного того, на каких условиях будет осуществляться оставшаяся часть украинского транзита.

«Кстати говоря, отказ „Газпрома“ от заключения долговременных соглашений на транзит в последнее время — это тоже сигнал в этом направлении. Москва поднимает ставки со своей стороны. Подъем этих ставок учитывается в Берлине, возможно и в Киеве», — заявил эксперт.

При этом собеседник «360» усомнился в том, что Меркель поспособствует решению других вопросов между Россией и Украиной. Приоритетом станет решение проблем, связанных с энергетикой, транзитом и поставками газа.

Политолог и кандидат исторических наук Антон Бредихин также отметил, что Меркель скорее всего даст обещания Украине по поводу возможных компенсаций после запуска «Северного потока — 2». Будет ли это очередной кредит или что-то иное, покажет время. В любом случае это уже будут проблемы будущего немецкого руководства, а не Меркель.

Донбасс и другие вопросы

По словам Бредихина, не стоит забывать, что визит в первую очередь носит прощальный характер. И поскольку Меркель считает себя человеком-миротворцем, благодаря которому существует нынешнее положение дел в Донбассе, эта тема безусловно станет частью ее визита в Москву и Киев. Наверняка будет обсуждаться будущее региона, а также участие Германии в этом процессе. Возможно, Меркель выразит обеспокоенность по поводу нежелания Украины перевести конфликт в Донбассе на более конструктивный уровень. Например, организовать встречу Зеленского и лидеров народных республик.

Во время переговоров с Путиным скорее всего будет выражена благодарность за совместную работу и дана гарантия дальнейшего успешного экономического взаимодействия между странами. Для России Германия — это основной союзник на территории Европы, и это единство нарушать нельзя.

На Украине Зеленский поблагодарит Меркель за ранее предоставленные кредиты, но не исключено, что расстанутся они скромно и холодно. Скорее всего канцлер укажет на его недоработки в сфере реализации антикоррупционной деятельности на Украине и на траты тех грантов и тех кредитов, которые предоставлялись Германией для страны.

Дальнейшее будущее

Не стоит думать, что после визита Меркель отношения между Россией и Украиной потеплеют. Бредихин подчеркнул — для этого нужен прямой диалог между лидерами наших стран. Роль посредников в данном процессе не усматривается, потому как она уже предполагалась, и это не сработало.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт выразил надежду, что все же эти визиты послужат прагматическому и продуктивному развитию отношений между Россией, Германией и Украиной.

«Если убрать из этого треугольника идеологию и четвертого переговорщика, США, имеющего свои личные интересы, то, я думаю, мы здесь на европейском континенте способы договориться о дружественном сосуществовании», — заявил политик.

Он также добавил, что всем этим Германия должна была заниматься последние пять лет.