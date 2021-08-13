Аналитик назвал знаковым предстоящий визит Меркель в Москву

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин прокомментировал визит в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель, который состоится 20 августа. Об этом сообщил RT.

Он сказал, что это знаковое событие хотя бы потому, что Меркель осталось совсем немного пробыть в должности канцлера. Она встретится с президентом России Владимиром Путиным и проведет переговоры.

«Темы для обсуждения отчасти стандартные: это и энергетика, и общеевропейская безопасность в контексте роста напряжености и недопонимания между Россией и нашими западными партнерами», — добавил Камкин.

Также он отметил, что скорее всего будут обсуждаться ситуация на Украине и давление США на ход проекта «Северный поток — 2».

Ранее украинские официальные лица анонсировали визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев 22 августа. Глава ФРГ собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

СМИ предположили, что основными темами встречи станут транзит газа через Украину и ситуация в Донбассе.