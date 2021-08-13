Сроки введения «Северного потока-2» в эксплуатацию оценили в Германии

Германия до конца года ожидает введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». Строительство газопровода завершено на 99%.

Представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре в беседе с «Известиями» оценил сроки введения газпровода «Северный поток — 2». Он отметил, что для немцев он станет гарантией надежных поставок газа в Европу.

«Мы ожидаем, что ввод газопровода в эксплуатацию может произойти сразу после завершения, в любом случае до конца этого года», — отметил Котре.

Депутат Европарламента Гуннар Бек отметил в разговоре с изданием, что «Северный поток — 2» — это большой успех российской экономической дипломатии. Но нужно дождаться парламентских выборов в ФРГ этой осенью. Если выиграют «Зеленые», то они начнут «вставлять палки в колеса», добавил депутат.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что до полного завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» остались считанные недели. Строительство находится на финальном этапе.