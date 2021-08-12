Переступить через Киркорова. Запрет на въезд для артиста назвали сдвигом в политике Зеленского

Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину на три года — его признали угрозой для национальной безопасности. По словам экспертов, это указывает на сдвиг политики Зеленского в правую сторону. В будущем стоит ожидать внесения в черный список и других российских артистов.

Неугодный Филипп

Агентство УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщило, что Киркорову запретили въезд на территорию страны на три года. Решение было принято 7 июня «в интересах обеспечения национальной безопасности страны».

Киркорова 24 июня уже включали в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Правда, через три дня его оттуда убрали без объяснения причин. А теперь вновь назвали угрозой.

Попадание в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины означает не только запрет на въезд, но и запрет на распространение и показ в стране кинолент, в создании которых участвовал человек из списка.

Киркоров туда попал по довольно простой и очевидной причине — давал выступления в Крыму и не раз высказывался в поддержку полуострова. Сам певец еще в июне прокомментировал ситуацию в своем Instagram. Тогда он отметил, что попаданием в список можно гордиться, и назвал абсурдом тот факт, что его, народного артиста Украины, внесли туда.

«Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть», — подчеркнул он.

Правая политика Зеленского

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил «360», что одного нахождения Киркорова в Крыму достаточно для черного списка. СБУ даже не нужно было искать какие-то его высказывания.

Логика простая: если он ездит в Крым, то признает его российским. Этого достаточно, чтобы причислить артиста к врагам украинского народа.

«Это бред, конечно, но мы давно живем в этом бреду», — отметил политолог.

Преподаватель Киевского политехнического института Алексей Якубин считает, что такими действиями СБУ себя дискредитирует. Где национальная безопасность, а где артист Киркоров? Впрочем, по его мнению, возвращение певца в этот список сигнализирует о сдвиге в политике Зеленского.

Не стоит забывать, что когда-то президент Украины и Киркоров вместе снимались в кино. Вряд ли Зеленский видит в певце проблему. В конце концов он действительно признан народным артистом Украины. В этой истории Киркоров — это всего лишь орудие для поднятия рейтинга.

Зеленский стремится понравиться не только своему изначальному избирателю, но и заполучить голоса тех, кто выбирал Порошенко. Он активно осваивает нишу пятого президента, а в ней любые связи с российскими артистами табуированы.

«Он пытается показать, что, хоть и играл когда-то с Киркоровым в одном кино, это все неважно», — сказал Якубин.

Разрушенные надежды

По словам Якубина, история с Киркоровым еще раз показывает абсурдность подобной практики. Его могли оштрафовать за въезд в Крым не с территории Украины, и это было бы нормально. Вместо этого его заносят в черные списки и называют угрозой нацбезопасности, что просто нелепо. При этом популярность Киркорова и подобных ему артистов в стране не падает. Их продолжают ждать и любить.

«Учитывая траекторию, которую взяла украинская власть, не исключено, что еще большему числу российских звезд запретят въезд в страну», — отметил собеседник.

Все это подводит к одной мысли: надежды на то, что Зеленский будет нормальным президентом и постарается восстановить диалог с Россией, нет. Он не выполнил своих обещаний и не оправдал надежд тех, кто за него голосовал.

Еще в 2019 году Зеленский критиковал подобные запреты, а теперь сам пошел по схожему курсу. Без смены нынешней власти траектория политического курса не изменится. Нормализации отношений с Россией не будет, а запреты продолжатся.

Все эти ограничения будут бить исключительно по Украине, считает Якубин. Организация концертов и подобных мероприятий — прибыльное дело, но Украина добровольно отказывается от денег. Саму музыку запретить они не смогут, и люди продолжат слушать ее через интернет.

«Те, кто вводят запреты, как правило, проигрывают», — резюмировал Якубин.