Конец эпохи «тефлоновой леди». Как Меркель изменила отношения России и Германии, и что будет дальше

Ангела Меркель отказалась баллотироваться в 2021 году. Тем временем значительная часть немцев жила только при ней, поэтому эти выборы будут крайне необычными, считает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. С приходом Меркель к власти отношения между Россией и Германией ухудшились. Наладятся ли они с уходом канцлера?

«Это будут необычные выборы, потому что Ангела Меркель больше не участвует в выборах. Половина поколения видела только ее в качестве канцлера», — заявил Штайнмайер в интервью еженедельнику Die ZEIT.

Ранее Меркель заявила, что завершит политическую карьеру в будущем году, что заставило политологов задуматься об улучшении отношений между Москвой и Берлином.

Отношения России и Германии

Традиционно Германия была в Евросоюзе страной, с которой у России складывались максимально дружественные и плодотворные отношения. И во времена Гельмута Коля, и во времена Герхарда Шредера главы ФРГ устанавливали хорошие личные отношения с лидерами России. Из-за этого Берлин даже называли адвокатом Москвы в ЕС. Особое сближение между государствами произошло в период правления Шредера и Владимира Путина. Эти политики завязали крепкую личную дружбу. В то же время лидеры стран договорились и о строительстве «Северного потока».

Все изменилось с приходом к власти Ангелы Меркель. Она стала относиться к Москве более дистанцированно и восстановила внешнеполитическую ориентацию Германии на США. В 2014 году Берлин поддержал смену власти на Украине, а затем не одобрил присоединение Крыма к России. Также Меркель не раз обвиняла Москву в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

А четыре года назад власти обновили руководство по ведению политики национальной безопасности ФРГ — «Белую книгу». Теперь Россия в ней «не партнер, а соперник», а также одна из основных угроз, так как «готова использовать силу при продвижении своих интересов», пишет Die Welt.

Почему Меркель дистанцировалась от России?

Отношения с приходом Меркель действительно ухудшились. Об этом в разговоре с «360» заявил директор Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук Алексей Кузнецов.

«Россия изменилась. В 1990-е годы страна очень сильно сдала свои позиции на мировой арене. Также некотрые шаги Москвы были серьезным раздражителем для Германии — будь то воссоединение Крыма с РФ или расхождение по взглядам на права сексуальных меьшинств», — считает Кузнецов.

Он также отметил, что Меркель более проамерикансакий политик, чем все ее предшественники. Правда, отношения между Германией и Россией всегда выстраивались довольно сложно. Так считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Этому способствовали, прежде вссего, Англия и Франция. Вот почему и Первая, и Вторая мировые войны оказались между Германией и Россией. Всегда более сильные враги, такие как Англия и Франция, боялись объединения экономически развитой Германии с потенциалом, который есть у России», — отметил собеседник «360».

По его словам, это показательно в ситуации с «Северным потоком — 2». Ресурсы России, необходимые для Германии, стали камнем преткновения в данном случае уже для США.

«Меркель специфический канцлер. Женщина. Весьма выдержанная, как и положено женщине, выстраивает отношения с Россией с учетом взмешенной позиции давления Брюсселя и Вашингтона на Берлин», — добавил Кошкин.

При этом он отметил, что именно в случае с Владимиром Путиным в международном сообществе ждали сближения между Россией и Германией. Ведь российский лидер прекрасно говорит на немецком, а также в 1985–1990 годах работал в Дрездене по линии Первого главного управления КГБ.

Изменятся ли отношения между странами?

Сейчас Россия поднимается, у нее есть потенциал, в том числе и военный, есть авторитет на международной арене, особенно на Ближнем Востоке, отметил Кошкин.

«Это надо чувствовать. Это надо понимать. Но общая тенденция пока что сохраняется… Ее хотели бы сохранить недальновидные политики… Что Россия разорванная в клочья бензоколонка и с ней надо говорить с позиции силы», — подчеркнул собеседник «360».

По словам Кузнецова, отношения между странами измянятся. Но ожидать этого в ближайшие несколько лет не стоит.

«С нашей стороны глава государства меняться не планирует. Значит, многие претензии, которые возникли в Германии сохранятся», — подчеркнул он.

Изменятся ли отношения между Россией и Германией, зависит от того, как изменятся отношения между США и Россией. В этом уверен депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Если Джо Байден все-таки станет президентом, то отношения с Россией еще более усложнятся. Давление на Германию в плане следования этим курсом станет лишь сильнее. Зависимость немецкой и экономики, и политики, и СМИ от США огромная, поэтому ждать, что мы прям сразу разорвем эту пуповину и начнем думать логично, немножко наивно», — добавил собеседник «360».

Эпоха Меркель может продлиться?



Несмотря на заверения Меркель о завершении карьеры, ее эпоха может продлиться, считает Гердт.

Хотелось бы верить, что это конец эпохи Меркель, но есть опасения, что эта эпоха продлится. Ситуация в мире сложная, а коней на переправе не меняют Вадьдемар Гердт

Меркель стала первой женщиной на посту федерального канцлера Германии. Она занимает эту должность с 22 ноября 2005 года. Более того, она же является ученым-физхимиком и доктором естественных наук. За способность избегать конфликтов Меркель называют «тефлоновой леди». А сами немцы называют Меркель «мамочкой», пишет «Би-би-си».