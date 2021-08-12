Украинские артисты отказались участвовать в «Новой волне»

Ежегодный традиционный фестиваль «Новая волна» состоится в Сочи. Однако в этом году украинские артисты отказались от участия в фестивале. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

В новом фестивале примут участие представители Австралии, Болгарии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Испании, Италии, Казахстана и, конечно же, России. При этом ни один российский исполнитель из Украины не поедет на конкурс композиторов Игоря Крутого и Раймонда Паулса.

В 2015-м году конкурс перенесли в Россию, однако Украина продолжала посылать на него своих исполнителей. В 2015-м страну на нем представляла группа The Pringlez, членом которой тогда была певица Maruv, победительница украинского отбора на последнее «Евровидение», в 2016-м — Анастасия Прудиус и Галина Безрук, в 2017-м — ISAAC, в 2018-м — Саша Пашков.

Продюсеры уже успели анонсировать список выступающих в этом году. Среди них будут Ани Лорак, Таисия Повалий, Макс Барских, Maruv, София Ротару и Светлана Лободы, которая впервые займет место среди представителей жюри.