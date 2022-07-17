Погибшие на Камчатке. Главное о разбившихся вместе с биатлонистом Малиновским

Вертолет Robinson под управлением биатлониста Игоря Малиновского потерпел крушение на Камчатке. Вместе с ним на борту судна находились еще два человека — топ-менеджеры Зоя Кайгородова и Сергей Колесняк. Никто из них не выжил. «360» собрал информацию о погибших.

Игорь Малиновский

Источник фото: РИА «Новости»

Малиновский — пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров. Выступал с основной сборной России, на Кубке мира не блистал, его лучший результат — 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году, сообщил «Чемпионат». Как рассказал «360» старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский, при переходе из юниорской команды результаты парня ухудшились. А поскольку был очень амбициозным, он стал искать себя в других сферах.

Авиацией Малиновский увлекался давно — его отец был опытным пилотом. Парень окончил Омский летно-технический колледж гражданской авиации, недавно получил лицензию пилота вертолета Ми-8. Первый тренер биатлониста Жадгир Махамбетов в разговоре с РЕН ТВ заметил, что ему, возможно, «нужно было больше опыта».

По словам Юрия Каминского, Игорь Малиновский в последнее время разрывался между спортом и небом и так и не определился, что привлекает его больше.

Источник фото: РИА «Новости»

Его PR-директор Алексей Кузяшин рассказал, что Малиновский «чувствовал себя в воздухе как на земле, очень любил небо».

Роковым для Малиновского стал девятидневный тур на Камчатку, в который он отправился вместе с двумя попутчиками.

Погибшему спортсмену и пилоту было всего 25 лет.

Зоя Кайгородова

Источник фото: соцсети

Одна из погибших — бывший топ-менеджер «Эльдорадо», Simple и ЦУМ, с недавнего времени была владелицей компании по производству гигиенических средств, сообщил РЕН ТВ.

На странице девушки в соцсети оказалось объявление о поиске попутчиков в тот самый тур на Камчатку, который начался 12 июля и должен был продлиться до 21-го. Зоя Кайгородова пообещала «нереальные красоты с восхождениями на вулкан Горелый, кратер и ледник Мутновский, каньон Опасный, визит в Долину гейзеров и Курильское озеро и три дня в океане на роскошном катамаране с уютными каютами и хамамом».

Сергей Колесняк

Источник фото: соцсети

О третьем погибшем известно мало. СМИ написали, что он был директором по развитию цифрового канала Tele2. Колесняку было 39 лет. Оба погибших были знакомыми пилота.

Частный вертолет Robinson пропал 16 июля. В оговоренное время пилот не вышел на связь. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Воздушное судно искали с помощью двух экипажей Ми-8.

Вертолет нашли сгоревшим в 13 километрах от вулкана Узон. Пилот и пассажиры не выжили. В районе места крушения вчера «наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода», сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Следователи и криминалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.