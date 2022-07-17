Спасатели вылетели на поиски пропавшего вертолета Robinson

Экипажи двух вертолетов Ми-8 со спасателями на борту вылетели на поиски частного Robinson. Об этом сообщил ТАСС со слов представителей пресс-службы ГУ МЧС по Камчатке.

Ночью 17 июля стало известно, что на поиски вылетел первый вертолет Ми-8. Чуть позже, в районе 7 утра по московскому времени, МЧС сообщил о привлечении второго экипажа.

«К поискам пропавшего вертолета присоединился вертолет Ми-8 территориального центра медицины катастроф со спасателями региональной поисково-спасательной базы на борту», — сообщили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, частный вертолет Robinson вылетел в субботу в 03:22 по московскому времени из поселка Мильково к кальдере вулкана Узо. Маршрут пролегал через Долину гейзеров. На борту находились три человека. Источник ТАСС отметил, что за штурвалом находился пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский.

В оговоренное время вертолет не вышел на связь. По факту исчезновения вертолета возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).