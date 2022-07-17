Пропавший вертолет Robinson нашли обгоревшим на Камчатке

На Камчатке нашли сгоревший вертолет Robinson, который пропал накануне, написал в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. О судьбе пассажиров и пилота пока не сообщается.

Вертолет обнаружили в 13 километрах от вулкана Узон. В районе места крушения вчера «наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода», заявил глава региона.

«Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения вертолета», — констатировал Солодов.

Он напомнил, что вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов.

В ближайшее время на место происшествия направятся следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, рассказала пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительной информации, Robinson вылетел в субботу в 03:22 по московскому времени из поселка Мильково к кальдере вулкана Узо. Маршрут пролегал через Долину гейзеров. По данным ТАСС, за штурвалом был пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский.

Вертолет не вышел на связь в оговоренное время. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). К поискам привлекли два экипажа Ми-8.