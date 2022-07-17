Российский биатлонист Игорь Малиновский, погибший при крушении вертолета на Камчатке, был «светлым, искренним и добрым человеком», рассказал «360» его пиар-директор Алексей Кузяшин. По его словам, Малиновский очень любил и спорт, и небо.

«После того как Игорь завершил спортивную карьеру, он сосредоточился на полетах. Окончил училище, набирал часы — и чувствовал себя в воздухе как на земле. Он очень любил небо. Сам неоднократно говорил, что не знал, что [любит] больше: полеты или спорт», — вспомнил Кузяшин.

В последнее время он общался с Малиновским не так часто, но иногда они обсуждали планы. Говорили о том, что «можно сделать еще много интересного, связанного с жизнью пилота».

«А пока он размещал красивые кадры о своих новых буднях в соцсетях», — закончил Алексей Кузяшин.

Частный вертолет Robinson, за штурвалом которого был биатлонист, вылетел из поселка Мильково к кальдере вулкана Узо в субботу, в 03:22 по московскому времени. В оговоренный час вертолет не вышел на связь. На следующий день его нашли обгоревшим в 13 километрах от вулкана. Малиновский и еще два человека, находившиеся в вертолете, погибли.