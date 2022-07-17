«Так и не определился». Тренер сборной РФ по биатлону рассказал, как Малиновский разрывался между небом и спортом

Биатлонист Игорь Малиновский, который пилотировал потерпевший крушение вертолет Robinson на Камчатке, так и не смог определиться между небом и спортом, рассказал «360» старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский. По его словам, при переходе из юниорской команды у Малиновского «не очень заладилось», поэтому он и стал искать другие сферы для самореализации.

«Он был очень хорошим спортсменом, особенно в юниорском возрасте, многократным чемпионом мира. Во взрослом возрасте у него не очень заладилось, но человек он был амбициозный, ему хотелось больших достижений. Он начал выбирать другие возможности реализовать себя», — сообщил Каминский.

По его мнению, молодой биатлонист так и не принял окончательное решение, «разрывался» — спорт его тоже притягивал.

«Для юниоров, особенно очень успешных, бывает сложно переходить во взрослый возраст. Конкуренция резко возрастает, а амбиции захлестывают, привык же побеждать. В основном ребята не справляются с эмоциями», — пояснил тренер.

Он предположил, что были и другие причины спортивных неудач Малиновского.

«Но, насколько я знаю, со здоровьем у него проблем не было», — заметил Юрий Каминский.

Игорь Малиновский и два пассажира вертолета Robinson погибли на Камчатке. Вертолет рухнул в 13 километрах от вулкана Узон.