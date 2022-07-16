Вертолет Robinson пропал на Камчатке

Вертолет Robinson пропал со связи на Камчатке. По предварительным данным, на борту находились три человека. Об этом со ссылкой на источник в авиационных службах сообщил ТАСС.

По предварительным данным, вертолет Robinson вылетел из долины Узон и направлялся в село Мильково. В установленное время вертолет не вышел на связь. Текущее местонахождение летательного средства неизвестно. На борту могли находиться три человека.

Вертолет мог совершить вынужденную или аварийную посадку. Искать Robinson начнут с наступлением светлого времени суток, сейчас на Камчатке приближается ночь. В поисковой операции задействуют самолет Ан-26 Росавиации, передало агентство.

Источник «Интерфакса» в службах авиационного поиска и спасения региона сообщил, что это частный вертолет, на борту находились пилот и пассажир, в установленное время он не приземлился. По словам собеседника агентства, поиски пропавшего вертолета уже начаты.