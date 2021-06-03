Тима Белорусских пролил свет на неизвестные подробности своего дела о наркотиках. Краткий пересказ

Тима Белорусских рассказал Юрию Дудю подробности своего задержания по делу о хранении наркотиков. Музыкант считает, что мягкий приговор никак не связан с его известностью. Он также рассказал, действительно ли пошел на сделку со следствием. «360» выбрал главное.

В январе этого года Тима Белорусских, по паспорту Тимофей Морозов, был задержан в клубе белорусскими правоохранительными органами. У музыканта нашли гашиш и амфетамин. Вместе с Тимой был арестован его приятель, который также имел при себе запрещенные препараты.

Суд приговорил исполнителя и его друга Антона Кривецкого к двум годам ограничения свободы по делу о наркотиках. Наказание предусматривает постановку на учет в уголовно-исполнительной инспекции, ограничение передвижения, а также запрет выходить из дома после 19:00. Выезд за пределы населенного пункта только с разрешения инспектора.

«Дяди в масках»

В беседе с Дудем Белорусских отметил, что день задержания был самым обычным: работали в студии, а после поехали в клуб. Возле него мельком заметили каких-то подозрительных мужчин. Позже, когда Тима вместе с другом вышли из клуба на улицу, парни снова увидели подозрительных незнакомцев.

Тут подъехал минивэн, из которого вылезли «дяди в масках». Тиму и его друга задержали. По словам музыканта, все происходило очень быстро. Друг сразу улегся на землю, а Белорусских несколько притормозил, но ему «помогли». Потом парней загрузили в машину и куда-то повезли.

«Мы ехали в машинке лицом в пол. Друг им говорит: „Ребята, это ошибка! Там два каких-то подозрительных типа стояли — может быть, вы их хотели принять?“. Но скоро выяснилось, что это не ошибка… Просто „слушали“ чувачка, который со мной был. Он имел глупость проболтаться по телефону. Собственно, его и вели», — рассказал Тима Белорусских.

Случайные наркотики

Полицейские, по-видимому, были уверены, что наркотики хранил друг музыканта, поэтому его тщательно обыскали. Ничего не найдя, Тиму решили досмотреть для формальности. Так у Белорусских и нашли наркотики, о которых, по его словам, он давно позабыл. Белорусских признался, что точно не знает, почему «слушали» его приятеля, но есть несколько теорий.

«Наверное, самая главная теория в том, что он связан с окружением Макса Коржа. И что это окружение на большом таком карандашике… Человек имеет влияние на большую массу людей, и такие люди, я думаю, всегда под особым каким-то микроскопом рассматриваются. И их окружение, и окружение их окружения», — пояснил Тима.

Но у приятеля милиционеры ничего не нашли, а нашли у Тимы. Музыкант уточнил, что редко позволял себе что-то кроме марихуаны, а в тот вечер совсем не употреблял наркотиков. Еще одного друга Белорусских арестовали тем вечером уже непосредственно в клубе. У него тоже нашли наркотики.

На свободу под залог

Исполнитель и его приятель провели ночь в милиции, а парня «из окружения Коржа» отпустили. Тима быстро понял, что ситуация начала развиваться очень плохо. Между ним и приятелем провели очную ставку и поехали с обыском домой к исполнителю. Тима честно рассказал, что дома наркотиков нет. Максимум, что могли найти, — завалявшийся бонг.

Музыкант попросил милиционеров не брать в понятые соседей по лестничной клетке — не хотел их пугать огромными спецназовцами с автоматами. Дома у Тимы действительно ничего не обнаружили. Но, учитывая уже найденные наркотики, против Белорусских возбудили уголовное дело и выпустили под залог.

По словам Тимы, уже после того, как он с товарищами вышел на улицу, их догнал милиционер и заявил, что придется вернуться: сумма залога была увеличена в 10 раз. Ему предложили заплатить порядка четырех тысяч долларов (около 292 тысяч рублей). Он согласился и с этим. Впоследствии все деньги Тиме вернули.

Была ли сделка?

Второго арестованного отпускать не торопились — по словам Белорусских, у милиционеров сложилось мнение, что он торговал в клубе наркотиками. Музыканту предложили дать показания. Тима, как он выразился, выбрал неправильную формулировку в своих показаниях, и из-за этого парень отсидел в камере до суда. Сейчас он уже на свободе.

Белорусских рассказал, что очень переживал из-за сообщений о его сделке с властями в обмен на не слишком суровое наказание. Он отметил: ему было неприятно узнать, что белорусы посчитали это правдой. При этом Тима решительно отрицает, что нестрогое решение суда связано с его известностью или финансовыми возможностями.

По словам музыканта, такое же наказание получил бы любой человек, который ранее не привлекался к уголовной ответственности и имеет хорошие характеристики. Белорусских остался доволен приговором.