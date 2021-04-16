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    16 апреля 2021, 20:02

    Тима Белорусских легко отделался по делу о наркотиках. Для этого было несколько причин

    Анастас Машковцев, Ольга Нижельская

    Суд вынес Тиме Белорусских приговор по делу о наркотиках. Певец избежал тюрьмы, но два года будет подчиняться комендантскому часу, а выехать из города сможет лишь с разрешения милиции. Многие сочли приговор не слишком строгим, но для такого решения были объективные причины.

    Тима Белорусских на фоне весов правосудия

    Суд вынес приговор Тимофею Морозову, более известному как Тима Белорусских, и его другу Антону Кривецкому. Популярный исполнитель получил два года ограничения свободы, Антон — на полгода больше. Осужденных поставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции, а также будут постоянно проверять.

    Парни также не смогут выехать за пределы населенного пункта без разрешения инспектора. Кроме того, друзьям больше нельзя употреблять алкоголь, а после 19:00 запрещено выходить из дома. Все это — расплата за наркотики, которые обнаружила белорусская милиция во время рейда.

    Тиму Белорусских с приятелем задержали ночью 6 января в игровом клубе в Минске. При личном обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. После задержания певца отпустили под залог, а его друга оставили в СИЗО. Парням грозило до пяти лет лишения свободы.

    Наркотики с 16 лет

    Певец рассказал, что амфетамин он приобрел еще осенью 2020 года. В вечер задержания вместе с другом принял часть наркотиков, а оставшийся кусочек гашиша он просто хранил при себе. Тима также признался, что в первый раз он попробовал запрещенные вещества, когда ему было 16 лет.

    Впоследствии молодой человек позволял себе гашиш и кокаин, мог один или два раза в месяц покурить марихуану. Все это Белорусских покупал через интернет-площадки, куда выходил с чужого телефона. Сейчас исполнитель песен заверяет, что полностью отказался от наркотиков.

    Перед приговором Тима Белорусских заявил, что хочет стать для ребенка хорошим отцом. Молодой человек также попросил прощения у близких и поклонников и рассказал, что теперь занимается спортом, почти не пьет и много читает. А адвокат отметил, что певец сможет в своем творчестве рассказать о недопустимости употребления наркотиков.

    Смягчающие обстоятельства

    Некоторые сочли этот процесс показательным, а приговор — предсказуемым и мягким. Певца спасло признание своей вины и немало смягчающих обстоятельств. В частности, оказалось, что на его иждивении находятся пятилетняя дочь и жена, у которой проблемы со здоровьем.

    Адвокат МКА «Аронов и Партнеры» Евгений Розенблат пояснил «360», что в деле Тимы Белорусских было достаточно факторов, которые привели к такому приговору. Например, молодой человек не собирался торговать наркотиками, искренне раскаялся и прежде никогда не был судим. Также, считает юрист, помогло решение артиста отказаться от протестной деятельности.

    «Кроме того, активно участвует в социальной и культурной жизни страны. В принципе, даже когда ловят наркомана со значительным размером наркотика, но без цели сбыта, могут быть учтены смягчающие факторы. Несудимость, признание вины, раскаяние, активное участие в раскрытии преступления», — сказал адвокат.

    В России легче

    При этом Евгений Розенблат отметил, что белорусские законы суровее отечественных. Россиянин, которого бы задержали при таких же обстоятельствах и с таким же количеством наркотиков, мог бы отделаться лишь административной ответственностью.

    «Дело в том, что в отличие от белорусского законодательства российский Уголовный кодекс делит хранение наркотических средств на значительный, крупный и особо крупный размеры. И если обнаруженные наркотические средства менее значительного размера, то уголовная ответственность за хранение наркотиков не наступает», — сказал адвокат.

    Евгений Розенблат уточнил, что значительный размер гашиша по УК РФ — два грамма, а амфетамина — 0,2 грамма. Если бы Тима попался в России, то ему бы, как иностранцу, могли вменить максимум 15 суток ареста и выдворить из страны.