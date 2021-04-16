Тима Белорусских легко отделался по делу о наркотиках. Для этого было несколько причин

Суд вынес Тиме Белорусских приговор по делу о наркотиках. Певец избежал тюрьмы, но два года будет подчиняться комендантскому часу, а выехать из города сможет лишь с разрешения милиции. Многие сочли приговор не слишком строгим, но для такого решения были объективные причины.

Суд вынес приговор Тимофею Морозову, более известному как Тима Белорусских, и его другу Антону Кривецкому. Популярный исполнитель получил два года ограничения свободы, Антон — на полгода больше. Осужденных поставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции, а также будут постоянно проверять.

Парни также не смогут выехать за пределы населенного пункта без разрешения инспектора. Кроме того, друзьям больше нельзя употреблять алкоголь, а после 19:00 запрещено выходить из дома. Все это — расплата за наркотики, которые обнаружила белорусская милиция во время рейда.

Тиму Белорусских с приятелем задержали ночью 6 января в игровом клубе в Минске. При личном обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. После задержания певца отпустили под залог, а его друга оставили в СИЗО. Парням грозило до пяти лет лишения свободы.

Наркотики с 16 лет

Певец рассказал, что амфетамин он приобрел еще осенью 2020 года. В вечер задержания вместе с другом принял часть наркотиков, а оставшийся кусочек гашиша он просто хранил при себе. Тима также признался, что в первый раз он попробовал запрещенные вещества, когда ему было 16 лет.

Впоследствии молодой человек позволял себе гашиш и кокаин, мог один или два раза в месяц покурить марихуану. Все это Белорусских покупал через интернет-площадки, куда выходил с чужого телефона. Сейчас исполнитель песен заверяет, что полностью отказался от наркотиков.

Перед приговором Тима Белорусских заявил, что хочет стать для ребенка хорошим отцом. Молодой человек также попросил прощения у близких и поклонников и рассказал, что теперь занимается спортом, почти не пьет и много читает. А адвокат отметил, что певец сможет в своем творчестве рассказать о недопустимости употребления наркотиков.

Смягчающие обстоятельства

Некоторые сочли этот процесс показательным, а приговор — предсказуемым и мягким. Певца спасло признание своей вины и немало смягчающих обстоятельств. В частности, оказалось, что на его иждивении находятся пятилетняя дочь и жена, у которой проблемы со здоровьем.

Адвокат МКА «Аронов и Партнеры» Евгений Розенблат пояснил «360», что в деле Тимы Белорусских было достаточно факторов, которые привели к такому приговору. Например, молодой человек не собирался торговать наркотиками, искренне раскаялся и прежде никогда не был судим. Также, считает юрист, помогло решение артиста отказаться от протестной деятельности.

«Кроме того, активно участвует в социальной и культурной жизни страны. В принципе, даже когда ловят наркомана со значительным размером наркотика, но без цели сбыта, могут быть учтены смягчающие факторы. Несудимость, признание вины, раскаяние, активное участие в раскрытии преступления», — сказал адвокат.

В России легче

При этом Евгений Розенблат отметил, что белорусские законы суровее отечественных. Россиянин, которого бы задержали при таких же обстоятельствах и с таким же количеством наркотиков, мог бы отделаться лишь административной ответственностью.

«Дело в том, что в отличие от белорусского законодательства российский Уголовный кодекс делит хранение наркотических средств на значительный, крупный и особо крупный размеры. И если обнаруженные наркотические средства менее значительного размера, то уголовная ответственность за хранение наркотиков не наступает», — сказал адвокат.

Евгений Розенблат уточнил, что значительный размер гашиша по УК РФ — два грамма, а амфетамина — 0,2 грамма. Если бы Тима попался в России, то ему бы, как иностранцу, могли вменить максимум 15 суток ареста и выдворить из страны.