«Начну новую жизнь»: Тима Белорусских остался доволен приговором суда

Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) заявил, что не будет обжаловать приговор суда по делу о наркотиках. Он всем доволен и собирается жить по-новому, сообщил телеканал Life.

«Я всем доволен. Я начну новую жизнь», — заявил он журналистам при выходе из здания суда.

По его словам, запланированные концерты состоятся. Так он ответил на вопрос, примет ли он участие в фестивале «Славянский базар».

Певец был приговорен к двум годам ограничения свободы. Его друг Антон Кривецкий — к 2,5 года ограничения свободы.

Их поставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Оба не смогут покидать свои дома после 19:00. Передвижение в другое время также будет ограничено. Также будет действовать запрет на алкоголь.

Сам Белорусских на заседании признал вину. Его адвокат указал на то, что у артиста есть маленькая дочь и жена. Певец добавил, что стал заниматься спортом и много читать.

Друзья были задержаны в одном из игровых клубов Минска в январе этого года. В ходе обыска у них нашли амфетамин и гашиш.