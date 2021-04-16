Суд вынес Тиме Белорусских приговор по делу о наркотиках

Суд приговорил Тиму Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) и его друга Антона Кривецкого к двум годам ограничения свободы по делу о наркотиках. Ходатайство обвинения полностью удовлетворено. Об этом сообщил сайт Tut.by.

Наказание предусматривает, что осужденного поставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Ему запретят выходить из дома после 19:00. В остальное время все маршруты ограничены. Выезд за пределы населенного пункта только с разрешения инспектора.

Кроме того, осужденным запрещено употреблять алкоголь, а также их ждут постоянные проверки.

О наказании в два года для Тимы Белорусских и двух с половиной годах для Антона Кривецкого просил прокурор.

Представляющий интересы артиста адвокат отметил, что на иждивении его подзащитного находится пятилетняя дочь и жена, у которой проблемы со здоровьем. Кроме того, он признал свою вину.

Защитник отметил, что певец может донести своим творчеством о недопустимости употребления наркотиков.

Адвокат Антона Кривецкого, характеризуя своего подзащитного, назвала его добрым, воспитанным и достойным человеком. Она подчеркнула, что ее подзащитный не скрывался от следствия и не пытался уйти от наказания.

Перед приговором Тима Белорусских заявил, что он каждый день думает о своей дочери и хочет стать для нее хорошим отцом. Он принес извинения родным, друзьям и поклонникам, которые переживали за него.

«Изменилось мое отношение к здоровью: я занимаюсь спортом, почти не пью алкоголь, много читаю», — подчеркнул он.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Тима Белорусских получил два года ограничения свободы, Антон Кривецкий — два с половиной года.

Тиму Белорусских и Антона Кривецкого задержали в одном из игровых клубов Минска в январе 2021 года. В ходе обыска у молодых людей нашли амфетамин и гашиш. Против них завели уголовное в незаконном обороте наркотиков без цели сбыта. Свою вину фигуранты дела признали полностью.