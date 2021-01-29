СК в Минске прояснил ситуацию с «наркотическим» задержанием Тимы Белорусских

Певец Тима Белорусских действительно был задержан полицией с наркотиками в Минске, подтвердили в столичном управлении СК. Артиста отпустили под залог, ведется расследование.

В пресс-службе УСК по Минску заявили, что 22-летний музыкант был задержан в одном из игровых клубов ночью 6 января. Правоохранители при обыске обнаружили у артиста наркотическое вещество — гашиш весом 0,4 грамма.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что у Тимы Белорусских дома якобы обнаружили два килограмма гашиша, и что сейчас кумир молодежи находится под домашним арестом. Однако сам музыкант опроверг эту информацию. Рэпер записал видеоролик и заявил, что находится дома, но не под арестом. Как пояснили в минском УСК, против исполнителя завели уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, расследование продолжается. Применена мера пресечения в виде залога, сообщило агентство «БелТА».

РR-директор певца Юлия Громова ранее отказалась давать комментарии по поводу задержания Белорусских. Исполнителю грозит до пяти лет тюрьмы.