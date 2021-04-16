Тима Белорусских рассказал, как стал употреблять наркотики

Рассмотрение уголовного дела по наркотической статье в отношении певца Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) началось в суде Минска. В ходе допроса исполнитель признался, что в первый раз он попробовал запрещенные вещества, когда ему было 16 лет. Об этом сообщил «Sputnik Беларусь».

Певец отметил, что в данный момент от наркотиков он полностью отказался. Но ранее были разовые случаи, когда позволял себе гашиш и кокаин.

На вопрос прокурора о частоте употребления запрещенных веществ Белорусских ответил, что мог один или два раза в месяц покурить марихуану.

Исполнитель отметил, что покупал запрещенные вещества через интернет-площадки, куда выходил с чужого телефона.

Тиму Белорусских вместе с его знакомым правоохранители задержали в январе 2021 года в одном из игровых клубов Минска. В ходе обыска у него изъяли амфетамин и гашиш. В суде певец пояснил, что химический наркотик он приобрел еще осенью 2020 года.

В вечер задержания вместе со знакомым он употребил часть наркотиков, которая у него была при себе. Оставшийся кусочек гашиша он просто хранил при себе.

Тиму Белорусских и его знакомого Антона Кривецкого обвинили в незаконном без цели сбыта обороте наркотических средств и психотропных веществ. Свою вину фигуранты дела признали полностью. После задержания исполнителя отпустили под залог, а его друга оставили в СИЗО. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым, составляет пять лет лишения свободы.