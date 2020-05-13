С каждым днем врачи диагностируют наличие коронавирусной инфекции у все большего количества россиян. Кроме того, многие находятся в самоизоляции под наблюдением медиков. Очень важно, чтобы близкие и друзья не отворачивались от этих людей, а поддерживали. Но переусердствовать тоже нельзя.

Правильная поддержка

Психолог, руководитель медико-психологической службы клинической больницы «Медси» Юлия Чаплыгина рассказала «360», что больным COVID-19 важно видеть сочувствие и сожаление. Эти же правила поддержки действуют и при любой другой трудной жизненной ситуации.

«Очень жаль, что с человеком это произошло. Очень важно от него не отстраняться. Я говорю про такой эмоциональный план, потому что физически придется отстраниться. <…> Обязательно быть на связи, но тут не перебарщивать», — отметила она.

Юлия Чаплыгина. Источник фото: телеканал «360»

Например, у многих пациентов, которые лежат в больнице и чувствуют себя недостаточно хорошо, просто нет сил на большое количество контактов.

«Их знакомые, близкие это не учитывают и проявляют очень много внимания. Вместо эффекта поддержки возникает обратный эффект — человек тратит силы, потому что он не хочет обижать своих близких, друзей», — пояснила психолог.

При этом далеко не все могут честно поговорить и сказать, что они не готовы к разговорам. Специалист советует до того, как броситься помогать дистанционно, узнать, есть ли вообще у человека силы для общения.

«Если человек скажет, что сейчас нет, проявите понимание. На время отстранитесь от этой истории, это нормально. Через какое-то время, когда ему полегчает, человек будет вам особенно благодарен за то, что вы его пощадили в тот момент, когда у него сил на общение не было», — подчеркнула Чаплыгина.

«Так не нужно делать»

Иногда из-за чрезмерной заботы с трудностями сталкивается не сам пациент, а врачи. У каждого человека в больнице есть врач, который назначает то или иное лечение. Если появляются друзья или родственники с медицинским образованием, то начинаются советы.

«Тяжело прежде всего пациентам, потому что они оказываются между двух огней в тех случаях, когда мнение родных по какой-то причине не сходится со схемой лечения, которую назначили доктора в больнице. Это очень поднимает тревогу пациента. Это как раз то, как не нужно делать», — объяснила Чаплыгина.

В этом случае понятно, что близкие хотят помочь, но в итоге получается обратный эффект. Специалист призвала довериться медикам и не повышать уровень тревоги пациентов.

Не нужно ничего советовать, не нужно говорить, что все будет хорошо, и давать прочие дешевые рецепты счастья. Нужно просто показать человеку, что ты с ним Юлия Чаплыгина.

Она добавила, что пациенту можно посочувствовать, что с ним вообще это произошло. Сложную ситуацию необходимо вместе как-то пережить. Кроме того, находящиеся на лечении люди могут испытывать проблемы с эмоциональным состоянием. Так, кто-то сталкивается с возрастающей тревогой.

«Она неизбежно в этой ситуации будет, потому что ситуация с эпидемией — это не типичный ежегодный грипп. Вокруг нее уже развелось много страшных мифов и легенд, другой информации, которая пугает людей», — сказала психолог.

Многие пациенты даже отказываются смотреть телевизор, чтобы не слышать новостей про коронавирус. Даже бегущая строка с числом новых инфицированных во время просмотра фильма может сильно обеспокоить. Более того, вирус является новым. Люди боятся за свое здоровье, отчего появляется обостренное чувство опасности. У некоторых бывает сильный страх за жизнь и здоровье членов семьи. За себя пациенты переживают реже, а больше беспокоятся именно о близких.

«Пациенты могут испытывать чувство вины, если они заболели первые и заразили кого-то из своих близких. Необоснованно, конечно, они же не выбирали, заразить их или нет, но чувство вины присутствует в таких ситуациях», — отметила медик.

Помимо этого, у заболевших могут появиться страх смерти, депрессия, апатия или безразличие к происходящему. За эмоциональным состоянием следить очень важно.

Источник фото: pixabay

Не сойти с ума в самоизоляции

Далеко не все люди с подтвержденным коронавирусом проходят лечение в больницах. Если болезнь протекает в легкой форме, то пациенты остаются дома. Тут важно соблюдать определенные правила, чтобы не навредить своей психике.

«Про банальные вещи скажу. Банальные, но хорошо работающие: обязательная физическая нагрузка хотя бы 30 минут в день, планирование и четкий распорядок дня, который помогает избежать эффекта, когда время утекает сквозь пальцы и непонятно, что было и было ли что-то», — посоветовала Чаплыгина.

Свой день необходимо наполнять разнообразными активностями. Если чувствуете, что эмоциональное состояние ухудшается, то стоит подумать о работе с психологом. Такие специалисты сейчас помогают удаленно.

«Планировать обязательно свое будущее, потому что такая длительная стрессовая ситуация является травмирующей для психики. <…> Человек теряет ощущение, что когда-либо это закончится. Тем не менее когда-нибудь это обязательно закончится, и мы эту ситуацию преодолеем. Очень важно и полезно для себя выстраивать планы на будущее», — подчеркнула психолог.

Возвращение к обычной жизни может быть тяжелым, но постепенно все наладится. Первое время может быть страшно, однако потом все обязательно вернется в привычное русло.