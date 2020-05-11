Врач дал простые советы для укрепления иммунитета

Крепкий иммунитет позволяет избежать различных заболеваний. Для его укрепления необходимо полноценно спать и сбалансировано питаться.

«Очень важный фактор для нашего здоровья и иммунитета — это полноценный сон, во время которого вырабатывается мелатонин. Нужно уделять внимание сну не менее 6 часов в сутки, большинству нужно семь—восемь часов», — приводит РИА «Новости» слова врача-диетолога поликлиники № 1 управделами президента Веры Шарошкиной.

Она добавила, что во время пандемии необходимо не забывать о физических упражнениях. Такая нагрузка поможет снизить чувство тревоги и стресс. Кроме того, нужно следить за свои питанием.

«Именно сейчас не время для каких-то экспериментов со своим питанием — голодания, диет, монодиет. Питание должно быть сбалансированным, должны быть белки, жиры, углеводы», — отметила врач-диетолог.

В качестве белковых продуктов специалист рекомендовала выбирать мясо, рыбу, птицу и молочные продукты. Полезные жиры можно взять из красной рыбы, авокадо или орехов. При этом лучше убрать из рациона простые углеводы, как конфеты или пирожные, заменяя их фруктами, где есть витамины и клетчатка.