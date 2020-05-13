Врач: у людей станет больше психических расстройств после самоизоляции
Член комитета Госдумы по охране здоровья и врач-психиатр Борис Менделевич в беседе с РИА «Новости» заметил, что внимание в такой ситуации следует уделить работе психологов и психиатров. У человека должна быть возможность обратиться за помощью, в том числе в центры доверия и на телефоны горячей линии.
«Уже сейчас надо понимать, что жизнь после коронавируса может усложниться рядом психических расстройств», — подчеркнул врач.
По его словам, речь в том числе идет о расстройствах разного вида, в том числе и посттравматических, и панических настроениях. Например, люди начнут искать у себя симптомы нового вируса.
Сейчас ученые пытаются понять, какое влияние пандемия оказала на психическое здоровье человечества. Опросы и психологические тесты показывают, что люди тревожны и депрессивны. Причем это состояние сразу же после снятия ограничений никуда не исчезнет. В ходе некоторых исследований специалисты изучают суицидальные настроения.
«Пока все работы только ведутся, но уже сейчас очень важна деятельность психологов и психиатров, центров доверия и телефонов горячих линий, куда люди могут обратиться за помощью», — заметил Менделевич.
Особого внимания, по его мнению, требует психическое здоровье медицинских работников. Они напрямую «сталкиваются со всеми ужасами инфекции, заболевают сами, а некоторые даже теряют коллег».
«Все это вызывает, в том числе, и эмоциональное выгорание, которое может остаться надолго», — заключил врач.
ВОЗ объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции 11 марта. На сегодняшний день в мире свыше четырех миллионов подтвержденных случаев заражения. Скончались более 283 тысяч человек.