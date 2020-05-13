Ученый РАН предупредил о волне алкоголизации россиян после самоизоляции

После снятия ограничений из-за пандемии жителей России может накрыть волна повальной алкоголизации. Не исключена и массовая интернет-зависимость.

Доктор медицинских наук, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев рассказал РИА «Новости» о парадоксальном изменении в психике людей после длительной изоляции. Институт, в котором он работает, занимается экспериментами в пилотируемой космонавтике. Во время одного из них шесть человек провели 520 суток в изоляции, имитируя полет на Марс.

После окончания эксперимента люди с одной стороны начинали больше ценить жизнь, заботиться о здоровье, а с другой у них выявили стремление к аддиктивному поведению — они начинали пить.

«Мы это видели у хорошо подготовленных, специально отобранных для экспериментов людей, а если взять обычных граждан, то после выхода из самоизоляции следует ожидать волну алкоголизации. К этому нужно готовиться», — заявил Бубеев.

Собеседник добавил, что у многих россиян, которые провели несколько недель дома за компьютером, за это время могла развиться зависимость от интернета.

Врач-психиатр Борис Менделевич рассказал, что после выхода из самоизоляции у людей могут начаться проблемы с психикой, ведь уже сейчас люди испытывают тревогу и впадают в депрессию. По его словам, вместе со снятием ограничений необходимо уделить особое внимание работе психологов и психиатров.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что россияне стали пить больше спиртного во время самоизоляции на 2-3%.

В режиме жестких ограничений Россия живет с конца марта. 11 мая президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая. Все ограничения будут снимать поэтапно. В регионах это будут делать местные власти, основываясь на эпидемической ситуации.