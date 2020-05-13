Потере обоняния у больных COVID-19 нашли объяснение

Потеря обоняния и вкуса — это самый распространенный симптом при COVID-19. Так происходит потому, что белки, при помощи которых коронавирус проникает в организм, вырабатываются в носу.

Ученые из Американского химического общества (ACS) провели эксперимент над мышами. Они нашли у грызунов два белка, необходимых для проникновения 2019-nCoV. Их вырабатывают клетки полости носа, которые и отвечают за запахи. Большее количество белков производится у старых животных.

Коронавирус захватывает два белка для проникновения в клетки человека: рецептор клеточной поверхности ACE2 и фермент TMPRSS2.

«Используя несколько методов, исследователи обнаружили, что ACE2 и TMPRSS2 производятся в клетках слизистой оболочки — клетках носа, которые помогают переносить запахи из воздуха в нейроны», — сообщил сайт ACS. Ученые пока не разобрались, в каких точно клетках образуются эти белки. Решение этого вопроса поможет максимально близко подобраться к коронавирусу и изучить его.

Ранее главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о новом симптоме COVID-19. По его словам, у большинства инфицированных появляются высыпания на руках и животе.