Победы и упущенные медали. Олимпиада в Пекине закончилась для российской сборной рекордами и слезами

Олимпийские игры в Пекине завершились. На счету российских спортсменов 32 медали — это новый рекорд зимних Игр по общему количеству наград. Самыми зрелищными, но при этом скандальными стали выступления фигуристок. Золото и серебро принесли России Анна Щербакова и Александра Трусова, которая впервые исполнила пять четверных прыжков. Самым серьезным скандалом оказалась положительная допинг-проба Камилы Валиевой. «360» опросил спортивных экспертов, какой оказалась для российских спортсменов Олимпиада в Пекине.

«Через четыре года результаты будут повыше»

Выступление российских биатлонистов на Олимпиаде удивило всех. Впервые за долгое время они завоевали сразу четыре награды. Это третий результат за всю историю их выступления на Играх. До этого российские спортсмены завоевывали по пять наград на Олимпиадах 1994 и 2006 годов.

Лучше всего российские биатлонисты показали себя в эстафете. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу в смешанной эстафете. Еще одна бронза за эстафету у мужчин и серебряная награда у женской команды. Еще одну бронзовую медаль принес российской сборной Эдуард Латыпов за гонку преследования.

Биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков в беседе с «360» отметил, что команда биатлонистов выступила достаточно ровно, особенно мужчины. У женщин, по его словам, не было такой стабильности, хотя в эстафете они очень хорошо себя показали.

Болельщикам и тренерам, конечно же, хотелось, чтобы была как минимум одна золотая медаль. Но что-то не получилось, может быть, команда еще не готова Сергей Чепиков биатлонист, двукратный олимпийский чемпион.

Он выразил надежду на то, что через четыре года результаты будут повыше и у российской сборной будет золото по биатлону.

Советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион в эстафете, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отметил, что у российских биатлонистов фактически было три варианта, где они могли завоевать золотые медали.

«Это смешанная эстафета — 1,5 секунды проиграли; это Максим Цветков — один выстрел <…>. И третье, конечно, это мужская эстафета, которую вообще до сих пор не понятно, как мы проиграли», — заметил Васильев.

Он отметил, что, в общем, команда выступила очень хорошо.

Да, вроде бы горечь такая легкая осталась, но вместе с тем можно считать, что выступление успешное на этой Олимпиаде российской сборной Дмитрий Васильев советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион в эстафете, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

По его мнению, прежде всего россиянам не хватило удачи. Без этого компонента просто не существует спорта.

«Самый главный компонент — это удача. Вроде бы делали все правильно, но чуть-чуть буквально, что называется, миллиметра не хватало — и у Цветкова, и в смешанной эстафете», — отметил советский биатлонист.

При этом он подчеркнул, что российские спортсмены все равно молодцы, они старались.

Высокий уровень по фигурному катанию

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина, говоря о выступлении российских спортсменов, отметила, что надо не забывать, что есть мужское, женское одиночное катание, есть парное катание и есть еще отдельно танцы на льду.

«Мы как-то последнее время уперлись только в одно женское одиночное катание. Нас, конечно, всех поражает и радует катание юных девушек, но в этом-то как раз и оказалась вся проблема», — отметила Роднина.

Так она прокомментировала золото и серебро Анны Щербаковой и Александры Трусовой, а также неожиданное четвертое место Камилы Валиевой.

По мнению Родниной, очень красивые соревнования были в мужском одиночном катании.

Также она отметила российских фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые взяли олимпийское серебро.

«Три года мы ждали, все ждали от Тарасовой и Морозова хорошего катания, потому что это действительно очень хорошая пара. Она и сложена, <…> настолько [партнеры] дополняют друг друга, у них был и есть очень высокий технический набор, но все время чего-то не хватало», — отметила Роднина.

Она также отметила подход спортсменов из Китая. По ее словам, они подошли к этим соревнованиям не только в ранге хозяев, но еще и в ранге трехкратных чемпионов мира.

«Вот если бы наши ребята показывали бы почаще такое катание, как это было 19 февраля и 18 февраля, я думаю, точно бы вопрос стоял о том, что они бы заслужили», — отметила Роднина. Она заметила, что китайцы первые выполнили подкрутку в четыре оборота на таких больших официальных соревнованиях.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые получили бронзу Олимпийских игр, по мнению Родниной, откатали хорошо. Собеседница «360» отметила, что «у них один из самых сложных, по крайней мере по прыжкам, набор».

Ребята так ворвались, неожиданно и быстро, и то, что они такие молодые, и у них такой серьезный запал, и чемпионы Европы, и призеры Олимпийских игр, — это как гарантия, что на будущее четырехлетие у нас есть очень мощная конкуренция, противостояние внутри сборной, внутри страны Ирина Роднина трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы.

Говоря про то, как можно в целом оценить Олимпиаду в Пекине с точки зрения всей сборной по фигурному катанию, Роднина отметила, что это высокий уровень.

«Я считаю, высокий уровень. Нам, наверное, единственное, где не хватило, это в мужском одиночном катании», — отметила собеседница «360».

Также она подчеркнула, что у российской команды есть три молодых хороших спортсмена. В этот раз они не подошли в той позиции, когда можно было бы бороться серьезно за тройку призеров, но у них есть следующая четырехлетка.

Нам единственная сейчас задача для федерации, для тренеров — сохранить этих всех ребят Ирина Роднина трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы.

Просто борьба

Сборная России по хоккею в финале Олимпийских игр уступила команде Финляндии. Встреча завершилась сосчетом 2:1. Счет в игре открыл Михаил Григоренко, но во втором периоде соперники сначала сравняли счет. Шайбу в ворота россиян забил Вилле Покка.

Финны закрепили свою победу в начале третьего периода голом Ханнеса Бьернинена. Матч россияне доигрывали в меньшинстве после удаления нападающего Сергея Андронова.

Сборная Финляндии отличается тем, что играет в оборонительный хоккей и всегда ждет на контратаке. Так было и в этот раз, когда они использовали удобные моменты. Так прокомментировал матч советский хоккеист и заслуженный мастер спорта Виктор Шалимов.

«Получилась просто борьба. Но финны всегда именно этим и отличались. Нашим ребятам не хватило нацеленности на ворота и входа в обыгрыш. Получалось так, что они выбрасывали шайбу на дальний „синий“ (половина поля команды — прим. ред.), а там шла борьба. Финны в этих моментах сыграли очень хорошо», — пояснил он.

По оценке хоккеиста, российским игрокам не нужно было выступать в борьбу за шайбу впятером, а оставлять одного сильного игрока, чтобы он обыгрывал соперников. По словам Шалимова, финны использовали свое умение работать на контратаке.

«К нашим ребятам никаких претензий нет, все старались, но не получалось. Вратарь Иван Федотов хорошо стоял, и [нападающий] Арсений Грицюк тоже неплох. Хотелось бы золото, но спорт есть спорт», — подытожил Шалимов.