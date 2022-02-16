Российские биатлонистки завоевали серебро на Играх в Пекине

Женская сборная России по биатлону получила серебряную медаль на Олимпиаде. Россиянки стали вторыми в эстафете 4×6 километра.

За страну выступали Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова. На первом месте оказались шведки с результатом 1:05:44,6, российские спортсменки проиграли соперницам 24,7 секунды. На третьем месте — представительницы Германии (+34,6 секунды).

Ранее 16 февраля российская сборная по хоккею обыграла Данию со счетом 3:1 и вышла в полуфинал. Шайбу оформили Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35-я) и Вячеслав Войнов (56-я).

Полуфинал пройдет 18 февраля. Однако пока не известно, кто будет соперником россиян. Он определится после матча Финляндия — Швейцария. В данный момент Россия является олимпийским чемпионом по хоккею. В 2018 году российские спортсмены стали лучшими, обыграв немцев.

Главный тренер датчан Хайнц Элерс высказал мнение, что выйдет в финал Олимпиады. По его словам, у России фантастическая команда и великолепные игроки. Об этом написало РИА «Новости».