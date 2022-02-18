Победа с привкусом горечи. Каким был конец Олимпийских игр по фигурному катанию

Олимпийские игры по женскому фигурному катанию подошли к концу. Россиянка Анна Щербакова заняла первое место, второе досталось Александре Трусовой, а третье — японке Каори Сакомато. Камила Валиева заняла четвертое место. «360» вместе с именитыми спортсменами разобрал произвольные программы спортсменок.

Анна Щербакова

Российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр по фигурному катанию. По итогам короткой программы она была на втором месте, но после отката произвольной стала первой, получив в общей сумме 255,95 балла.

Она была единственной спортсменкой на Олимпиаде, откатавшей короткую и произвольные программы без ошибок, включая два четверных прыжка. Стоит отметить, что Аня все это сделала в новых коньках, что требует отдельного уважения.

Собственную победу Щербакова до сих пор не смогла осознать, о чем она рассказала журналистам. По ее словам, она все еще не может поверить в то, что Олимпийские игры для нее закончились.

«Я лишь знаю, что откатала чисто. После каждого соревнования яснее вижу, как стать лучше, как кататься чище и лучше сосредотачиваться. Этот опыт мне помог. Сейчас я просто счастлива. Больше никаких эмоций», — процитировал ее слова «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что проведение церемонии награждения очень важно, потому что, когда человек стоит на подиуме, это помогает ему осознать, какую работу он проделал. Щербакова мечтала о золотой медали на каждом соревновании, и сегодня она ее получила. Она также является действующей чемпионкой мира.

«Я испытывала большое удовольствие от того, что оказалась в нужное время и в нужном месте и сделала правильные вещи — это главное. С другой стороны, я чувствую опустошение внутри», — призналась она The New York Times.

В России фигуристку поспешили поздравить с победой.

«Щербакову я поздравляю с гениальным катанием, потому что она с таким характером показала свои лучшие элементы», — сказала «360» тренер по фигурному катанию Елена Водорезова.

Она сделала максимум того, что могла сделать. Все было идеально, точно и красиво. Прекрасно, что у нас такая новая олимпийская чемпионка. Оксана Домнина Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года

Российская фигуристка Оксана Домнина отметила в разговоре с «360», что переживала за всех девочек, а прокат Щербаковой назвала фантастическим. К этим словам присоединилась советская фигуристка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова.

«У нее был очень трудный сезон. У нее были травмы в начале сезона. Ни что не предвещало, что она сможет войти в такую форму. Она просто сделала космос какой-то», — заявила спортсменка «360».

А российская фигуристка Катарина Гербольдт в беседе с «360» назвала Щербакову лучшей во всех смыслах на сегодняшний день.

Александра Трусова

Александра Трусова в произвольной программе получила самый высокий балл — 177,13, но по общей сумме двух программ уступила победу Щербаковой, став второй. Несмотря на это, она все равно вошла в историю, став первой фигуристкой, исполнившей пять четверных. Саша мечтала об этом с самого начала, но турнир за турниром у нее не получались прыжки. Мало кто верил, что ей удастся это на Олимпиаде, но она смогла. Правда, не обошлось и без помарок в виде касаний льда, проблем с ребром, недокрутов и степ-аутов.

Серебряная медаль радости Трусовой не принесла. Сказался стресс и томительное ожидание золота. В итоге спортсменка разрыдалась, а на камеру попали душераздирающие моменты, в которых фигуристка отказалась обнимать своего тренера Этери Тутберидзе. В порыве чувств она крикнула, что ненавидит спорт и больше никогда не выйдет на лед.

«Я сделала пять четверных. Результат вы видели и сами все знаете. Я недовольна. Рада, что прыгнула пять четверных. Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне? Нет, ни к кому не поменялось. Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти», — передавал ее слова «Чемпионат».

Позже Трусова объяснила свои слезы тем, что уже три недели находится без мамы и собак, а еще призналась, что три года не выигрывала главные соревнования. Она пояснила, что надеялась на долгожданную победу, когда придет к выполнению четверных элементов.

Спортсменке посочувствовал и пожелал душевных сил Дмитрий Губерниев. По его словам, это было чудовищное испытание. Это действительно тяжело — поставить мировой рекорд и остаться второй.

«Трусову можно понять. Но она серебряный призер Игр — это звучит гордо! Очень за нее переживаю и напишу ей слова поддержки», — сказал он «Чемпионату».

Тренер Водорезова похвалила спортсменку и подчеркнула, что она сделала то, что хотела, а также доказала, что ей все под силу. Фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров в беседе с «360» отметил, что Трусова надолго вписала свое имя в историю, выполнив самую сложную произвольную программу.

«Не думаю, что мы еще застанем пять четверных у девушек», — признался он.

Она ничего не боится. Она не побоялась, не отступила и впервые выполнила такой сложный контент на самом долгожданном и ответственном турнире для каждого спортсмена в его карьере. Она гениальная. Первое место по произвольной программе у нее заслужено Катарина Гербольдт Российская фигуристка

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин присоединился к похвале в адрес Саши Трусовой и поздравил ее с большими достижениями.

«Абсолютно согласен с Татьяной Тарасовой, которая сказала, что Трусова показала фигурное катание будущего, то есть технический контент такого высокого уровня, который, не знаю, кто еще сможет повторить в ближайшее четырехлетие», — сказал фигурист «360».

Каори Сакамото

Бронза на Олимпиаде досталась японской 21-летней фигуристке Каори Сакамото. Она чисто откатала и короткую, и произвольные программы, заняв третье место по итогам обеих. В общем сумме она набрала 233,13 балла и выглядела на подиуме счастливее всех.

Она четко выполнила все свои элементы, начав с двойного акселя, а затем исполнив тройной лутц и комбинацию тройной флип-двойной тулуп. Сакамото покорила судей стабильностью и эстетикой, но в произвольной программе ей определенно не хватало элементов ультра-си. Однако их отсутствие не помешало ей получить медаль.

«Это кульминация четырех лет, в течение которых я испытала много разочарований, у меня было много сожалений, но я рада, что моя тяжелая работа была вознаграждена. Я не ожидала, что выиграю медаль в личном зачете», — передало слова спортсменки Kydo News.

Она также призналась, что даже не поняла, что стала третьей, когда впервые посмотрела на окончательные результат. На протяжении всех расспросов Сакамото не переставала улыбаться и выражать искреннюю радость от завоеванной бронзы.

«Я смотрю, как Каори Сакамото беседует с группой японских репортеров, и я не уверен, что когда-либо видел спортсмена — в любом виде спорта, в любом месте — в таком явном восторге. Даже с ее маской видно, что она сияет», — писал журналист The New York Times.

Спортсменка была так окрылена радостью, что подошла к группе репортеров и показала знак победы двумя пальцами. После этого она рассмеялась, согнувшись напополам и подняла три пальца вместо двух.

Камила Валиева

Камила Валиева, которой с самого начала пророчили первое место, завершила Олимпиаду четвертой. Несмотря на то, что по итогам короткой программы она была первой, в произвольной фигуристка допустила ряд серьезных ошибок. В общем сумме она набрала 224,09 балла.

Она пыталась бороться со всем давлением и стрессом, который свалился на нее, но было видно, что на арене выступала не Камила Валиева, а ее тень. После того, как у фигуристки не получился аксель, она сильно расстроилась и дальше программа поехала.

«Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», — говорила Тутберидзе фигуристке после проката.

Сразу после своего выступления Камила расплакалась — она очень долго не могла успокоиться, пока ее пытались поддержать тренера. Общаться с журналистками фигуристка ожидаемо не стала.

Все без исключений сочувствовали Валиевой и отмечали, что ее просто сломали допинг-скандалом.

«Отняли Олимпиаду у Валиевой, потому что неизвестно, что будет через четыре года. А реальную претендентку просто измучили», — подчеркнула Водорезова.

Когда я думаю про Камилу Валиеву, то мне становится так плохо и так гадко, потому что это крах системы допинговой. То, что они сделали. Они ее затравили Наталья Бестемьянова Советская фигуристка в спортивных танцах на льду

Костомаров в разговоре с «360» тоже заявил, что Валиеву морально сломали и не дали ей выступить нормально. Но, к сожалению, на Олимпиаде возможно все, и не всем и не всегда удается с этим справиться. Однако фигуристка все равно остается настоящим бойцом и молодцом, и ей еще по силам всем все доказать.

«Нужно просто сейчас отдохнуть, остыть, а потом взять себя в руки и продолжать работать. У нее все шансы есть и все данные физические, артистичные, и техничные. Пахать надо, и сможет попасть на Олимпиаду и взять свое золото», — заявил фигурист.

Гербольдт отметила, что тоже хочет верить в то, что Валиева поедет на следующую Олимпиаду, потому что она этого заслуживает. Ей все-таки только 15 лет, и шанс на это есть. Главное, чтобы Камила нашла в себе силы кататься еще четыре года, ведь с таким давлением СМИ и общественности, которое она пережила, справиться трудно даже взрослым.

Максим Маринин справедливо подчеркнул, что все это время Камила была подвержена массе деструктивных факторов. Она сидела по семь часов на слушаниях, не спала, была изолирована от людей и даже не знала, сможет ли в итоге выступить.

«Первые эмоции — это огромное сожаление по поводу Камилы Валиевой, но в этом нет никакой ее вины. Просто человека сломали и убили психологически. <…> Это ужасно, когда талантливый человек не использовал свой шанс, а будет ли второй — одному Богу известно», — заключил фигурист.