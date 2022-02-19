Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли серебро на ОИ. Мишина и Галлямов получили бронзу

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые стали вторыми в короткой программе у спортивных пар, за свой прокат произвольной программы получили 155,00 балла и завоевали олимпийское серебро. За обе программы они заработали 239,25 балла.

Китайские спортсмены Суй Вэньцзин и Хань Цун стали первыми, набрав за короткую и произвольную программы 239,88 балла.

Действующие чемпионы мира и олимпийские чемпионы в командном первенстве Анастасия Мишина и Александр Галлямов за короткую программу получили 154,95 балла. По итогам обеих программ на их счету 237,71 балла. Они завоевали бронзу.

В короткой программе Мишина и Галлямов набрали 82,76 балла. Тарасова и Морозов получили 84,25 балла и стали вторыми. Первая строчка досталась китайским спортсменам, заработавшим 84,41 балла. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оказались на четвертом месте за свой прокат короткой программы. Им присудили 78,59 балла. На пятом месте оказалась еще одна пара из Китая. Пэн и Цзинь набрали 76,10 балла.

Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля.