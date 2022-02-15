«Сдувало очень». Латыпов извинился за промахи в эстафетной гонке на ОИ

Биатлонист олимпийской сборной России Эдуард Латыпов попросил прощения за выступление в эстафетной гонке на Играх в Пекине. Он сказал, что не справился со своей работой и очень разочарован.

По словам Латыпова, хотя третье место — тоже достойный результат, спортсмены боролись за золото и очень хотели выиграть. Он добавил, что в биатлоне может случиться всякое и всего один рубеж может изменить расклад гонки, сообщил «Р-Спорт».

«Ребята сделали максимум, чтобы этого добиться. Стрельба стоя — это что-то с чем-то у меня. Хорошо, что удалось сохранить третье место», — сказал Латыпов.

На последней стрельбе, по его словам, он пытался переждать порыв ветра, но непонятно было, сколько он будет длиться. Плюс он не слишком хорошо себя чувствовал. Когда были допущены ошибки, это сказалось на состоянии еще сильнее.

«Сдувало сильно, да и самочувствие было не очень хорошим. Не было той концентрации, которую хотелось бы иметь. После первых промахов больше пошла психология», — пояснил спортсмен.

На финишном круге мыслей о золоте уж не было, оставалось только терпеть, признался он. Латыпов подчеркнул, что у него была задача попасть во все мишени, но ничего не получилось.

«Сделаю выводы и буду двигаться дальше», — заключил он.

Сборная России лидировала в эстафете до последней стрельбы, потом Латыпов ушел на два штрафных круга и завершил гонку третьим. Выиграла соревнования команда Норвегии, серебро завоевала сборная Франции.