Российский биатлонист расплакался после пяти промахов в олимпийской эстафете

Российский биатлонист Эдуард Латыпов разрыдался после того, как пришел к финишу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. До слез его довели пять промахов.

Российская команда была в лидерах до последнего этапа гонки. К последней стрельбе спортсмены пришли с отрывом почти в минуту. Но Латыпову не повезло — он пять раз промахнулся, и ему пришлось сделать два штрафных круга, из-за чего он вышел на последний раунд третьим.

В итоге команда забрала бронзовую медаль. Партнеры по команде Латыпова Карим Халили, Максим Цветков и Александр Логинов сразу после финиша побежали его успокаивать.

Российская сборная по биатлону забрала бронзу в смешанной эстафете. Серебро досталось французам, а награду высшей пробы завоевала команда Норвегии. Нашу команду представили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.