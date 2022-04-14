ВСУ обстреляли села в Брянской и Белгородской областях. Не гнушаются бить по частному сектору и людям

Украина обстреляла населенные пункты в Брянской и Белгородской областях. От ударов в деревне Климово пострадали семь человек, среди которых был ребенок и беременная девушка. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападений.

Два украинских вертолета днем вторглись в воздушное пространство России и обстреляли жилые дома в поселке Климово Климовского района Брянской области. От обстрела пострадали семь человек, среди них был ребенок 2020 года рождения и беременная девушка.

Врачи оценили состояние беременной россиянки как удовлетворительное, но у ребенка ранения средней тяжести. Двое жителей Климова тяжелом состоянии, а еще трое в удовлетворительном.

Снаряды и взрывы повредили не менее шести жилых домов на улице Заречная и на улице Ленина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ и будет устанавливать все обстоятельства произошедшего. По данным ведомства, украинские военные «вступили между собой в преступный сговор» с целью повлиять на российские власти, чтобы те приняли решение «о прекращении спецоперации». СК заявил, что вертолеты ВСУ нанесли не менее шести авиаударов.

Последствия обстрелов ВСУ деревни Климово.

Источник: РИА «Новости»

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, из-за обстрелов со стороны Украины разрушены два дома. Пожар в загоревшихся зданиях вовремя потушили. Директор департамента образования и науки региона Елена Егорова заявила, что занятия в школах приграничного с Украиной района отменены. Обучение с пятницы станет дистанционным.

Это уже второй обстрел Климовского района за последние дни. Накануне Украина обстреляла из минометов пограничный пропускной пункт «Новые Юрковичи», где в момент нападения находились 30 украинских беженцев. Людей вовремя эвакуировали, и никто не пострадал. Из-за обстрела были повреждены только два автомобиля.

С 11 апреля в Брянской области ввели «желтый» уровень террористической опасности. В Минобороны России ранее заявляли, что украинские военные пытаются нанести удары по объектам на территории России. Аналогичные режимы установили в Белгородской, Курской и в некоторых частях Ростовской, Воронежской областей и Крыма.

Обстрел в Белгородской области

Об обстреле со стороны Украины сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заявил, что ВСУ обстреляли село Сподарюшино в Грайворонском городском округе. Но при этом жилые дома и объекты инфраструктуры не пострадали.

«Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Жителей деревень Сподарюшино и Безымено на время вывезли в другие места. Сейчас они под охраной казаков и добровольцев-дружинников. В пункте временного размещения находятся не более 10 человек, остальных жителей деревень приняли их родственники и знакомые.

Ранее Минобороны пригрозило Украине серьезным ударом по командным центрам, если ВСУ не прекратят наносить удары по объектам на территории России.