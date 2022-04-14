ВСУ обстреляли села в Брянской и Белгородской областях. Не гнушаются бить по частному сектору и людям
ВСУ обстреляли населенные пункты в Белгородской и Брянской областях
Украина обстреляла населенные пункты в Брянской и Белгородской областях. От ударов в деревне Климово пострадали семь человек, среди которых был ребенок и беременная девушка. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападений.
Два украинских вертолета днем вторглись в воздушное пространство России и обстреляли жилые дома в поселке Климово Климовского района Брянской области. От обстрела пострадали семь человек, среди них был ребенок 2020 года рождения и беременная девушка.
Врачи оценили состояние беременной россиянки как удовлетворительное, но у ребенка ранения средней тяжести. Двое жителей Климова тяжелом состоянии, а еще трое в удовлетворительном.
Снаряды и взрывы повредили не менее шести жилых домов на улице Заречная и на улице Ленина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ и будет устанавливать все обстоятельства произошедшего. По данным ведомства, украинские военные «вступили между собой в преступный сговор» с целью повлиять на российские власти, чтобы те приняли решение «о прекращении спецоперации». СК заявил, что вертолеты ВСУ нанесли не менее шести авиаударов.
Последствия обстрелов ВСУ деревни Климово.
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, из-за обстрелов со стороны Украины разрушены два дома. Пожар в загоревшихся зданиях вовремя потушили. Директор департамента образования и науки региона Елена Егорова заявила, что занятия в школах приграничного с Украиной района отменены. Обучение с пятницы станет дистанционным.
Это уже второй обстрел Климовского района за последние дни. Накануне Украина обстреляла из минометов пограничный пропускной пункт «Новые Юрковичи», где в момент нападения находились 30 украинских беженцев. Людей вовремя эвакуировали, и никто не пострадал. Из-за обстрела были повреждены только два автомобиля.
С 11 апреля в Брянской области ввели «желтый» уровень террористической опасности. В Минобороны России ранее заявляли, что украинские военные пытаются нанести удары по объектам на территории России. Аналогичные режимы установили в Белгородской, Курской и в некоторых частях Ростовской, Воронежской областей и Крыма.
Обстрел в Белгородской области
Об обстреле со стороны Украины сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заявил, что ВСУ обстреляли село Сподарюшино в Грайворонском городском округе. Но при этом жилые дома и объекты инфраструктуры не пострадали.
«Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Жителей деревень Сподарюшино и Безымено на время вывезли в другие места. Сейчас они под охраной казаков и добровольцев-дружинников. В пункте временного размещения находятся не более 10 человек, остальных жителей деревень приняли их родственники и знакомые.
Ранее Минобороны пригрозило Украине серьезным ударом по командным центрам, если ВСУ не прекратят наносить удары по объектам на территории России.