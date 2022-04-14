ВСУ обстреляли поселок Климово с двух вертолетов. Возбуждено дело

СК РФ возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ поселка Климово в Брянской области. Атаку совершили два украинских вертолета с тяжелым наступательным вооружением. Они специально следовали на максимально низкой высоте и умышленно нанесли не меньше шести авиаударов по жилых домам, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 14 апреля около 12:30 несколько военнослужащих ВСУ вступили в преступный сговор. После два боевых украинских вертолета незаконно вторглись в воздушное пространство РФ и обстреляли жилой сектор в поселке Климово Климовского района Брянской области.

В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждения получили не менее шести жилых домов на улице Заречная и улице Ленина. Пострадали семь человек, среди них ребенок 2020 года рождения. Врачи выявили у них ранения различной степени тяжести.

Следствие продолжит устанавливать все обстоятельства произошедшего. Виновных привлекут к ответственности.