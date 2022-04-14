Украина обстреляла жилой сектор под Брянском и разрушила два дома

Украинские военные обстреляли поселок городского типа Климово в Брянской области. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Правительством Брянской области принимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Фото последствий обстрела прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Источник фото: телеканал «360»

По данным МЧС, пожарные уже ликвидировали возгорания в двух домах, которые пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ.

Источник фото: телеканал «360»

Директор департамента образования и науки региона Елена Егорова заявила ТАСС, что занятия в школах приграничного с Украиной района отменены.

Источник фото: телеканал «360»

С 11 апреля в Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска предпринимают попытки нанесения ударов по объектам на территории России.

«Если такие попытки не прекратятся, ВС РФ будут бить по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — заявили в ведомстве.